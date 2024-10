Zone Mixte / Nicolas Jackson : “Yagone nako beug def ... Je suis ravi d’avoir marqué, d’autres victoires vont venir”

L’équipe nationale a livré une performance impressionnante avec une victoire éclatante de 4-0 face au Malawi. Parmi les héros de la soirée, Nicolas Jackson a marqué son premier but sous les couleurs de l’équipe nationale, un moment qu’il attendait depuis longtemps. À l’issue de la rencontre, Jackson a partagé sa joie et sa reconnaissance.



“Yagone nako beug def… Je suis ravi d’avoir marqué !” a-t-il déclaré, exprimant sa satisfaction après ce succès. Pour l’attaquant, cette performance est le résultat d’un travail acharné et d’une persévérance, mais aussi d’une foi inébranlable. “On est content, on remercie Dieu, d’autres victoires vont venir”, a-t-il ajouté, montrant sa gratitude et sa confiance dans l’avenir de l’équipe.



Ce but, qui revêt une signification particulière pour Jackson, a été un moment fort du match. “J’ai toujours voulu marquer, mais peut-être que c’est Dieu qui l’avait voulu ainsi, c’est aujourd’hui qu’il a exaucé ça”, a-t-il confié, mettant en avant l’importance de la foi dans son parcours. “Je le remercie, j’ai marqué mon premier but, c’est ainsi”, a-t-il poursuivi, humblement reconnaissant de cette première réalisation avec l’équipe nationale.



Alors que l’équipe savoure cette large victoire, Jackson se tourne déjà vers les prochaines échéances. “Les matchs à venir, on fera de notre mieux pour se qualifier à la CAN”, a-t-il affirmé, soulignant l’ambition collective du groupe. Avec cette mentalité de conquérants, l’équipe semble prête à affronter les défis à venir pour décrocher une place à la Coupe d’Afrique des Nations.



Nicolas Jackson, désormais plus confiant après ce premier but, espère continuer à briller sous les couleurs de l’équipe nationale. Sa prestation, combinée à celle de ses coéquipiers, offre de belles perspectives pour les prochains rendez-vous.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Zone-Mixte-Nicolas-Jacks...