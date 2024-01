Zone Ocde : L’inflation globale diminue légèrement pour atteindre 5.4 % en novembre 2023

Cependant, la baisse de l’inflation globale a été moins prononcée que celle du mois précédent. Aux Pays-Bas, au Danemark et en Belgique, l’inflation globale est repartie à la hausse après une période de baisse. L’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone Ocde a continué à baisser légèrement, passant de 6.5 % en octobre à 6.3 % en novembre, son plus bas niveau depuis avril 2022.



L’inflation de l’alimentation a continué à ralentir dans la zone Ocde, à un rythme similaire à celui des mois précédents, mais a baissé plus rapidement que l’inflation globale. L’inflation de l’alimentation a atteint 6.7 % en novembre, après 7.4 % en octobre, avec des baisses enregistrées dans 34 pays de l’Ocde. L’inflation de l’énergie de la zone Ocde a été négative en novembre pour le septième mois consécutif. Des différences importantes entre les pays de l’Ocde ont été enregistrées : l’inflation de l’énergie a encore dépassé 20 % en glissement annuel en Tchéquie et en Colombie, tandis que les prix de l’énergie ont chuté de plus de 20 % en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et au Danemark.



Dans le G7, précise-t-on, l’inflation en glissement annuel a baissé pour s’établir à 3.1 % en novembre, après 3.4 % en octobre. L’inflation globale est restée inchangée au Canada et a été globalement stable aux États-Unis. Elle a diminué dans tous les autres pays du G7, la plus forte baisse ayant été enregistrée en Italie. Les produits hors alimentation et hors énergie ont été les principaux contributeurs à l'inflation globale dans la plupart des pays du G7 en novembre. L’inflation de l’alimentation, de l’énergie et, dans une moindre mesure, l’inflation sous-jacente ont continué à baisser dans le G7 dans son ensemble.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch) a baissé à nouveau pour atteindre 2.4 % en novembre, après 2.9 % en octobre, avec des baisses relativement plus prononcées de l’inflation de l’alimentation et de l’inflation sous-jacente que celle de l'inflation de l’énergie.



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a été globalement stable, à 5.8 % en novembre comparé à 5.7 % en octobre. L’inflation a diminué en Afrique du Sud ainsi qu’en Chine où elle a plongé plus fortement en territoire négatif. L’inflation a augmenté en Argentine, en Inde et en Indonésie. Elle a été globalement stable au Brésil et en Arabie saoudite.



L'estimation rapide d'Eurostat pour décembre indique une hausse de l'inflation de la zone euro pour atteindre 2.9 %, avec un ralentissement de la baisse des prix de l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente aurait continué à baisser. L'inflation aurait augmenté de manière prononcée en décembre en Allemagne, reflétant un effet de base dû à une mesure ponctuelle sur les factures de gaz et de chauffage (dite « aide immédiate de décembre ») en décembre 2022.





