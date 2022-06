Zone Ocde : Le taux de chômage baisse à nouveau et atteint 5,0% en avril 2022

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juin 2022 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|





« Le taux de chômage était égal ou inférieur au taux enregistré avant la pandémie dans les trois quarts des pays de l’Ocde en avril. Le nombre de chômeurs dans les pays de l'Ocde a également continué de baisser, atteignant 34,0 millions, soit 0,5 million de moins qu’avant la pandémie.



En avril, une baisse du taux de chômage de la zone Ocde a été enregistrée pour les femmes et pour toutes les tranches d’âge. En revanche, le taux de chômage des hommes est resté stable à 4,9% », révèle la même source.



Dans la zone euro, le taux de chômage est resté stable à 6,8% en avril pour le troisième consécutif. Il s'est orienté à la hausse dans un quart des pays et la plus forte augmentation a été observée en Grèce.



En dehors de la zone euro, précise la même source, le taux de chômage a diminué de façon significative en Colombie, et plus modérément en Australie, au Canada, au Danemark, en Islande, en Israël, au Japon et au Mexique. En revanche, il a augmenté en République tchèque et en Hongrie. Des données plus récentes montrent qu'en mai 2022, le taux de chômage est resté stable à 3,6% pour le 3e mois consécutif aux États-Unis.



«Il convient de noter que le taux de chômage ne tient pas compte des personnes qui ne sont pas en emploi qui ne font pas partie de la population active, soit parce qu’elles ne sont pas en mesure de chercher activement un emploi, soit parce qu’elles ne sont pas disponibles pour travailler », lit-on dans le document.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.



Adou Faye







Source : Le taux de chômage mensuel de l’Ocde a baissé à nouveau pour atteindre 5,0% en avril 2022 après 5,1% en mars. Selon un communiqué de presse, cette baisse s'inscrit dans une tendance positive pour l'Ocde, qui a maintenantenregistré douze mois de baisse du chômage.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook