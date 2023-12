Zone Ocde : Le taux de chômage globalement stable à 4.9 % en octobre 2023

Selon un communiqué de presse, en octobre 2023, le taux de chômage mensuel a augmenté dans 14 pays de l'Ocde, est resté inchangé dans 9 pays et a baissé dans 10 autres. Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 33.4 millions en octobre, son niveau le plus élevé en 2023.



En octobre, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 10.9%, soit 0.8 point de pourcentage de plus que son plus bas niveau d'avril. Il était supérieur de 6.8 p.p. au taux de chômage des travailleurs âgés de 25 ans et plus, qui est resté stable.



Le taux de chômage des jeunes a augmenté dans 17 pays de l'Ocde, avec des hausses de plus d'un p.p. enregistrées en Australie, en Colombie, au Danemark, en Finlande, en Hongrie et en Italie. Des taux de chômage des jeunes proches ou supérieurs à 20% ont été enregistrés dans 9 pays de l'Ocde en octobre. Les taux de chômage des femmes et des hommes sont restés stables.



Dans la zone euro, le taux de chômage a été stable autour de 6.5 % depuis février 2023. En octobre, il est resté stable ou a légèrement augmenté dans 12 des 17 pays de l’Ocde membres de la zone euro. En revanche, des baisses prononcées ont été enregistrées en Autriche, en Lituanie et en Grèce, faisant passer le taux de chômage grec sous la barre des 10 % pour la première fois depuis août 2009. Le taux de chômage à deux chiffres de l'Espagne est resté le plus élevé de la zone euro en octobre.



En dehors de l'Europe, le taux de chômage est resté globalement stable ou a légèrement augmenté en Australie, au Canada et aux États-Unis. Une hausse prononcée a été enregistrée en Colombie. Des données plus récentes montrent qu’en novembre, le taux de chômage a encore augmenté au Canada pour atteindre 5.8% et qu’il a diminué aux États-Unis pour atteindre 3.7% après 3.9% en octobre.



Adou FAYE

Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté globalement stable à 4.9 % en octobre 2023, se maintenant en-dessous de 5.0% depuis juillet 2022.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...