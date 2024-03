Zone Ocde : Le taux de chômage reste inchangé à 4.8 % en janvier 2024

Selon un communiqué de presse, le taux de chômage mensuel est resté inchangé dans 23 pays de l'Ocde en janvier, a augmenté dans 6 pays et a baissé dans seulement 3 autres. «Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a diminué en janvier pour atteindre 33.5 millions, principalement en raison d'une baisse du nombre de jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) », renseigne la même source.



En janvier 2024, le taux de chômage des femmes dans la zone Ocde est resté globalement stable à 5.0 %, soit 0.3 point de pourcentage de plus que le taux de chômage des hommes, qui est également resté stable. Le taux de chômage des femmes a également été supérieur à celui des hommes dans l'Union européenne, la zone euro et 21 pays de l'Ocde en janvier 2024 (ou au cours de la dernière période disponible), les écarts les plus importants ayant été observés en Grèce, en Colombie, en Türkiye et en Espagne. En revanche, le taux de chômage des femmes était inférieur à celui des hommes dans 16 pays de l'Ocde. Les taux de chômage des femmes et des hommes étaient identiques en Suède. Le taux de chômage de l'Ocde est resté stable pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus, alors qu'il a diminué pour les plus jeunes travailleurs.



Dans l'Union européenne et la zone euro, le taux de chômage est resté à des niveaux historiquement bas de 6.0 % et 6.4 %, respectivement. En janvier 2024, il a été stable ou a augmenté dans la plupart des pays de l'Ocde membres de la zone euro. Seule l'Autriche a enregistré une baisse sensible.



En dehors des pays européens de l'Ocde, les taux de chômage en janvier 2024 sont restés stables ou ont diminué. La plus forte baisse a été enregistrée en Colombie. En février 2024, le taux de chômage est resté globalement stable à 5.8 % au Canada, tandis qu'il a augmenté aux États-Unis, atteignant 3.9 %, son niveau le plus élevé depuis janvier 2022.

Adou FAYE





Source : Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté globalement stable à 4.8 % en janvier 2024, et s'est maintenu en-dessous de 5.0 % depuis juillet 2022.

