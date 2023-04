Zone Ocde : Légère augmentation des taux d’emploi et d’activité au 4ème trimestre 2022

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023

Selon un communiqué de presse, il s'agit de nouveaux records pour les séries qui ont débuté en 2005 et 2008, respectivement. Près de la moitié des pays de l’Ocde, dont l’Allemagne, le Canada, la France et le Japon ont enregistré des niveaux records pour ces deux indicateurs.



Au quatrième trimestre 2022, ajoute la même source, le taux d’emploi a retrouvé son niveau record proche de 70% dans la zone euro et dans l'union européenne, où il s’agit de son plus haut niveau depuis 2005. En revanche, il a diminué de plus de 1.0 point de pourcentage en Colombie et en Lituanie.





En 2022, le nombre d'hommes et de femmes occupant un emploi a augmenté dans tous les groupes d'âge et a atteint un niveau record tant pour les travailleurs âgés de 25 à 54 ans que pour les travailleurs plus âgés (55-64 ans). Malgré une augmentation récente, le nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes occupant un emploi en 2022 est resté inférieur à son pic de 2007.



Le taux d’emploi dans la zone Ocde a légèrement augmenté pour les femmes pour atteindre le niveau record de 62.5% tandis qu’il est resté stable pour le troisième mois consécutif à son niveau le plus élevé de 76.7% pour les hommes. Le taux d’activité dans la zone Ocde a également atteint son plus haut niveau historique de 66% pour les femmes et il est resté stable pour les hommes à 80.6%, le même niveau qu’avant la pandémie.



En février 2023, le taux de chômage est resté à son point bas historique dans la zone ocde (4.8%) et dans la zone euro (6.6%). Le taux de chômage est resté stable ou a diminué dans plus de 70% des pays de l'Ocde, mais n'a atteint son niveau le plus bas que dans sept pays, dont l'Allemagne, le Canada et la France. Il est resté stable au Canada à 5.0% en mars 2023, pour le cinquième mois consécutif, alors qu’il a légèrement baissé aux États-Unis pour atteindre 3.5%.



Adou Faye





Source : Le taux d'emploi et d'activité dans la zone Ocde ont légèrement augmenté pour atteindre 69.6% et 73.3% au quatrième trimestre 2022.

