Zone Uemoa : Le déficit commercial s’est aggravé de 254,0 milliards sur un an

Selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui donne l’information, le déficit commercial est ressorti à 744,8 milliards, en raison d’une progression des importations (+14,5%) plus forte que celle des exportations (+9,9%).



Par ailleurs, la même source fait savoir, dans son dernier trimestriel des statistiques, que la masse monétaire dans l’Union a progressé de 19,2% sur un an, en raison d’une augmentation des avoirs extérieurs nets (+35,9%) et des créances intérieures (+14,2%).

Bassirou MBAYE





