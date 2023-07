Zone des Niayes/ Ics et Gco accablées: Les populations dénoncent le non-respect des normes environnementales et de la responsabilité sociétale de l'entreprise

Les conséquences environnementales de ces activités industrielles sont dévastatrices. Elles se manifestent par la pollution de l'air, des routes en mauvais état et même une pénurie d'eau. La population locale, dont l'économie repose sur l'agriculture maraîchère, est également touchée par l'exploitation des produits chimiques, menaçant même, leurs terres et leur principale source de revenus. Les problèmes de santé, notamment les troubles respiratoires, se multiplient. Les habitants de la zone des Niayes, ainsi dénoncent le non-respect des normes environnementales et de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) par ces industries.



L’entreprise minière, contrôlée à 90 % par groupe français Eramet, et à 10 % par l’État du Sénégal, exploite déjà le zircon et un autre minerai, l’ilménite à Diogo, au sud de Lompoul. Sa concession s’étend sur une centaine de kilomètres le long de la côte. C’est le quatrième gisement le plus important au monde.



85 000 tonnes de minerai en 2020



D’après le ministère sénégalais des Mines, le groupe a produit 85 000 tonnes de minerai en 2020. Tout est exporté, essentiellement vers le marché européen. L’objectif du Plan Sénégal Emergent est fixé à 90 000 tonnes par an. Les opérations consistent à draguer le sable, puis séparer le minerai. Nous n’avons pas pu entrer en contact avec les responsables de Grande Côte Opérations. Sur son site internet... Le Sénégal est entré dans le cercle très fermé des producteurs de zircon.



A retenir, la commune de Mboro est une zone économique de grande densité, non seulement du point de vue agricole et maraîcher. C'est le grenier des légumes du Sénégal et aussi, industriel et minier. Les grandes sociétés comme les ICS, les entreprises d'exploitation des carrières de basalte et de latérite, celle du Zircon avec la GCO, entre autres, mènent d'intenses activités.



Ainsi, des camions lourds et de gros porteurs empruntent de manière incessante la seule route qui traverse la grande agglomération où de part et d'autre s'est installé et développé le Grand marché non aménagé et dans une totale anarchie. Une telle configuration de l'espace rend dangereux la vie des populations d'autant que les gros porteurs ont complètement dégradé l'état de la chaussée réduite en de nombreuses parties en nids de poule. Il faut signaler également l'irresponsabilité de jeunes chauffeurs de ces camions et gros porteurs qui se préoccupent peu de la sécurité des piétons.



Graves menaces sur la santé des populations



En plus de ces accidents mortels déplorables, existent les menaces réelles sur la santé des populations exposées aux maladies pulmonaires et respiratoires du fait des odeurs de soufre polluant l'environnement et de la poussière, provenant des carrières et celle soulevée par les camions de transport, traversant sans cesse l'agglomération. Il a été relévé ainsi, les risques de catastrophes, les nombreux camions citernes transportant des produits hautement inflammables constituent un très grand danger pour toute la communauté de Mboro. La vie des populations, regrette-t-on, ne doivent plus en aucun cas être exposée à de tels risques de catastrophe, dont on sait l'ampleur des dégâts et les souffrances indicibles qu'elles peuvent engendrer.



Les taxes non payés à la commune



Le plus scandaleux dans tout cela, c'est que la grande entreprise des ICS ne paie les taxes dues à la commune. Le Maire fait preuve là aussi, d'une léthargie coupable car la commune de Darou Khoudoss, dans la même situation que Mboro, perçois les taxes dues.



Face à une telle situation d'accidents, de menaces sur la santé des populations, de risques de catastrophes, la population de Mboro, particulièrement les jeunes doivent se mobiliser pour un nouveau leadership qui s'attaque à ces défis. L’expert financier, Malick Diop, président du mouvement, « Mboro Sunu Yité », exige d’agir ensemble. Il indique que les tois (3) communes concernées doivent se concerter pour une plateforme commune de défense des intérêts de leurs populations autour des questions de voie de contournement pour les gros porteurs et camions citernes, de l'aménagement des marchés, de la construction d'infrastructures, notamment d'hôpitaux, entre autres, du paiement des taxes par les sociétés d'exploration.