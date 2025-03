Zone des Niayes – Pourrissement des légumes, effets de l’importation : Le mouvement "Aar Sunu Moomel" tire la sonnette d’alarme

Dans le cadre d’une tournée dans la zone des Niayes, les membres du mouvement "Aar Sunu Moomel" ont visité les champs maraîchers de Notto, Kayar, Bayakh et Mont-Rolland. Cette visite a permis de constater de visu les conditions de travail difficiles des producteurs, qui peinent à joindre les deux bouts.



En cause : le pourrissement des produits dans les champs, dû à la concurrence déloyale des importations étrangères, l’absence de chambres froides, les effets néfastes de l’importation massive, ainsi que la baisse drastique des prix des légumes sur le marché sénégalais.



Le président du mouvement, Bassirou Bâ, surnommé "Toucouleurou Baye", a rencontré les producteurs aujourd’hui et a tenu à tirer la sonnette d’alarme. Il appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour résoudre cette problématique, qui menace la survie des agriculteurs locaux.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Zone-des-Niayes-Pourriss...