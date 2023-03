Zone économique de Diass : La Boad octroie 30 milliards FCfa pour l’aménagement des voiries et réseaux Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a approuvé, le 28 mars dernier, lors de son Conseil d’administration, à Bissau, une opération de 30 milliards de FCfa en faveur du Sénégal. Cette enveloppe est destinée à l’aménagement des voiries et réseaux divers de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). La 134ème session du Conseil […] La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a approuvé, le 28 mars dernier, lors de son Conseil d’administration, à Bissau, une opération de 30 milliards de FCfa en faveur du Sénégal. Cette enveloppe est destinée à l’aménagement des voiries et réseaux divers de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). La 134ème session du Conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement s’est tenue, le mardi 28 mars, à Bissau. Au cours de cette rencontre, en format hybride, dix nouvelles opérations ont été examinées puis autorisées par les membres du Conseil, pour un montant de 242 milliards de FCfa, selon un communiqué de la Banque. Parmi ces nouveaux engagements financiers approuvés, le Sénégal bénéficie, notamment, d’une enveloppe de 30 milliards de FCfa. Ce financement est destiné à l’aménagement de Voiries et réseaux divers (Vrd), ainsi qu’à la construction d’infrastructures structurantes de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). Créée par décret n° 2017-932 du 09 mai 2017, la Zesid permettra la mise en place d’un hub logistique et industriel doté d’infrastructures de qualité pour impulser et encourager la production industrielle et favoriser l’émergence d’un secteur privé national fort. Les activités éligibles dans cette zone industrielle sont l’industrie, l’agrobusiness, les Tic, le tourisme, les activités portuaires, les offres de services médicaux, les services. Les opérateurs qui veulent s’y installer doivent avoir 60 % de leur chiffre d’affaires dédiés à l’exportation, faire un investissement minimum de 100 millions de FCfa et avoir 150 emplois directs durant la 1re année d’exercice. Le Sénégal n’est pas le seul pays à avoir bénéficié d’approbations de financements du Conseil d’administration de la Boad. La Guinée-Bissau, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire ont été également servis. Ces nouvelles approbations, d’un montant de 242 milliards de FCfa, portent à 7.469,3 milliards de FCfa le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad depuis le démarrage de ses activités.

Selon la même source, le Conseil a, par ailleurs, émis un avis favorable sur le rapport annuel 2022, la modification des statuts de la Boad suite à la décision d’augmentation du capital, l’État de recouvrement des créances sur les prêts de la Boad, au 28 février 2023, et la situation globale des recouvrements, au 31 décembre 2022. Elhadji Ibrahima THIAM .

11 milliards de FCfa pour le projet P2- P2RS Outre la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid), la phase 2 du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS) a obtenu un financement de 11 milliards de FCfa de la Boad. Cette contribution devrait permettre, notamment, l’aménagement hydroagricole de 640 ha en périmètre, la restauration mécanique et biologique de 2000 ha de terres agricoles et de pâturages dégradés, l’aménagement de 100 km de pare-feu et de 250 ha de couloirs de passage, ainsi que l’installation d’unités de transformation agro-sylvo, souligne le communiqué de la Boad. Le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel est une initiative qui concerne l’ensemble des pays membres du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (Cilss). Il s’exécutera en quatre phases de cinq ans (2020-2025). Il vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Sur la base des critères de vulnérabilité, des besoins de consolidation et d’élargissement des acquis de la phase 1, de prise en compte des aspects environnementaux et de concentration des interventions, 15 communes situées dans 5 départements et 3 régions ont été identifiées pour cette phase 2. Les zones d’intervention prioritaires se situent dans les espaces agroécologiques de la Vallée du Fleuve Sénégal au nord et du Bassin arachidier au centre-ouest. Elh. I. THIAM



Source : Source : https://lesoleil.sn/zone-economique-de-diass-la-bo...

