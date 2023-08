Zoom sur le jeune axe central de l’Asc Jaraaf Moustapha Gueye, 20 ans : « J’aime bien Kalidou Koulibaly mais Thiago Sylva est mon idole »

Certes les sénégalais étaient beaucoup plus concentrés sur les performances de l’équipe nationale de basket mais les jeux de la francophonie n’ont pas échappé aux observateurs avertis du monde du sport plus particulièrement le football. Présent dans la liste des lions u20 qui étaient aux jeux de la francophonie, Moustapha Gueye né le 17 aout 2003 et pensionnaire du club de Jaraaf de Dakar a tiré son épingle du jeu durant ce tournoi même si le Sénégal n’est pas allé au bout. Axe central, Moustapha Gueye a commencé dans une école de football qui s’appelle « Inter» à Guédiawaye. « Par la suite je suis allé à Jaraaf (Petite catégorie et cadet). J’ai quitté un moment le jaraaf pour une autre académie de foot pendant un an mais je suis revenu à l’As Jaraaf pour jouer avec les juniors » raconte le jeune prometteur axe central. Preuve qu’il a un talent footballistique certain, c’est le très sérieux Youssouf Dabo, coach d’alors du Jaraaf qui va le remarquer et le convoquer avec l’équipe A. « J’ai réalisé de bonnes performances. D’ailleurs j’ai été présélectionné avec les U20 pour la Can U20 récente mais je me suis blessé lors de notre match de championnat avec le Teugueth Fc » dit-il. Pas du tout découragé, Moustapha a continuer de performer et il finira par être convoqué par le coach des U20, Malick Daff pour représenter le Sénégal au jeux de la francophonie. « J’ai beaucoup appris durant ce tournoi. J’ai pris de l’expérience et je me suis amélioré dans mon propre jeu. Etre dans l’équipe nationale n’est pas facile alors quand on y est, on se donne à fond » dit-il. Jouant un poste pas du tout facile, Moustapha, 1 m 88 nous cite ses références dans le monde du foot. « J’aime bien Kalidou Koulibaly mais Thiago Sylva est mon idole » nous confie le jeune joueur.



Moustapha Gueye a un talent qui n’a pas échappé aux grosses écuries européennes mais le jeune garde la tête sur les épaules. « Je veux bien jouer en Europe parce que c’est un objectif que je me suis fixé mais je ne me précipite pas » dit-il.



Commentant l’actualité du mercato marquée par les signatures des stars du ballon rond en Arabie Saoudite, Moustapha Gueye vise l’Europe pour le moment et confie qu’il a en ligne de mire l’ancienne équipe de Sadio Mané. « Pour l’Arabie Saoudite, je laisse ça à des joueurs qui ont déjà confirmer leur talent en Europe. J’ai encore du chemin à faire mais je veux évoluer en Europe d’abord. Mon rêve c’est de jouer à Liverpool. Le championnat Anglais me fait rêver et jouer un jour pour les Reds, c’est mon rêve ! » confie la pépite de l’Asc Jaraaf. Comme chaque footballeur Moustapha Gueye rêve aussi de gagner un trophée pour le Sénégal.





Source : https://www.jotaay.net/Zoom-sur-le-jeune-axe-centr...