Zoom sur...: les Origines de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Fondateur du Mouridisme Fidèle à son approche culturelle et religieuse, votre site Leral.net a fixé son « Zoom sur… », les origines d’une figure islamique de dimension mondiale, avec ses disciples et les Dahiras présents sur toute l’étendue de la planète.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

Origine Paternelle De Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké



La tradition orale retient que Usmaan Mbacké fut le premier ancêtre des Mbacké à quitter le Fuuta pour s’installer au Jolof. Il a été accueilli dans ce royaume par le Berguel Mafinty Niang, qui était impressionné par son savoir mystique et spirituel.



Le titre de Berguel était dévolu au chef du clan des Niang qui n’était pas éligible comme Buurba (titre du roi du Jolof) mais bénéficiait du droit héréditaire d’administration de la province de Mbeuleukhé.



Le nom de famille Mbacké contrairement à beaucoup de légendes, n’est pas une déformation du nom de famille Bâ. Les Mbacké ont toujours vécu dans le Fouta et le Namandirou avec les Ndao qui sont leurs cousins à plaisanterie où ils constituent le vieux peuplement wolof.



Notons que la mére du roi du Namandirou, Waly Mbérrou Mbacké Ndao qui fut vaincu et tué par le Bourba du Diolof vers le début du XVIe siècle, s’appelait Mbérrou Mbacké.



Ousmane épousera Arame Niang, la fille de son protecteur le Berguel Mafinty Niang et eut un fils qui portait le nom Ma-aram Mbacké -comme dans la tradition wolof, l’aîné s’appelle Ma plus le nom de sa mère.



Ma-aram Mbacké est le pére de Balla Aissa Boury Mbacké, père de Momar Anta Sally, père de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



On peut noter que Ma-aram Mbacké et ses descendants ont comme deuxième prénom, celui de leur mère comme dans la tradition wolof.



Origine Maternelle De Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké

Au Cayor et au Baol, l’ascendance de la lignée maternelle primait sur celle du père. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké descendait de la lignée maternelle des Gondiokh qui comme celles des Diafougne, des Gamaye et des Mouyoye, était l’une de plus vieilles familles du Baol



Lignée maternelle des Gondiokh

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké- Sokhna Diarra Bousso-Asta Walo Mbacké- Ndoumbé Danou Sankhe- Awa Dické Camara -Anta Diécka Dior Touré -Dior Pane- Pane Badiane - Mbassaghane Diouf(Bour Sine Waly Diouf)- Codou Mbeinda Diop –Mbeinda Coumba Ndiaye –Coumba Malick Fall.



Le grand-père paternel du Damel Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Médoune Sakhéwar Diop, est de la même lignée maternelle Gondiokh que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Médoune Sokhna Niane Diop dit Médoune Sakhéwar Diop - Sokhna Kanny Niane- Kanny Baro Touré - Coura Yacine Fall –Yacine Diakher Dieng -Diakher Badiane - Mbassaghane Diouf (Bour Sine Waly Diouf)- Codou Mbeinda Diop –Mbeinda Coumba Ndiaye –Coumba Malick Fall .



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos