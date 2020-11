Zoss au CESE pour soutenir Idy : ?Tout le monde doit saluer son geste (vidéo) Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien lutteur Zoss a assisté ce jeudi au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à l’installation de son leader et nouveau président de ladite institution, Idrissa Seck. Saliou Ngom de préciser qu’il n’était pas présent au CESE comme Garde du corps, mais en tant homme politique et leader de son mouvement qui s’appelle DMD(diapal ma diape). “Ce mouvement a soutenu Idrissa Seck pendant l’élection présidentielle”, dit-il. Il a salué le geste de son candidat à l’élection présidentielle de 2019, Idrissa qui a rejoint la mouvance présidentielle. “Si Idrissa Seck n’était venu, certains diront c’est seulement à cause de ses intérêts personnelles…”martèle-t-il, avant de faire savoir que la lutte est maintenant derrière lui qu’ il a embrassé la carrière de politicien.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32577-zoss-au-ces...

