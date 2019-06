¼ finale Mondial U20, ce samedi (18H30): le Sénégal à l’assaut de la Corée du Sud L'équipe du Sénégal des moins de 20 joue une place en demi-finale face à la Corée du Sud, ce samedi à 18 h 30, en quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en Pologne.

Les Lions U20 ont l’occasion d’égaler leurs devanciers de la génération de 2015, battus en demi-finale par le Brésil, en Nouvelle-Zélande.



En effet, les poulains de Youssouf Dabo affrontent la Corée du Sud pour une place en demi-finale du Mondial qui se joue en Pologne. Une mission difficile, puisque leur adversaire du jour s’est défait de l’Argentine et de l’Afrique du Sud en phase de poules, avant de disposer du Japon pour se hisser en quarts.



Le duel s’annonce, toutefois serré, chacune des deux équipes, n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition.

