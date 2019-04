iPad bloqué : il faut attendre 25 536 442 minutes ! Un enfant a bloqué l’iPad de ses parents pendant de longues minutes soit pour plus de 25 millions de minutes ou 50 ans !





Alors qu’un père laisse jouer son enfant avec sa tablette, celui-ci a réussi malencontreusement à la bloquer non pas pour 2 ou 3 minutes mais pour 25 millions de minutes. De quoi inquiéter son père qui n’arrivait pas à la débloquer.



Un enfant bloque l’iPad de son père pour un demi-siècle

Lorsque le père donne sa tablette à son fils pour jouer, il n’imaginait pas à aucun moment qu’il n’allait plus pouvoir l’utiliser par la suite. En effet, le père découvre sa tablette indiquant qu’elle était bloquée et qu’il devait réessayer dans 25 536 442 minutes, soit près de 50 ans. Un délai interminable pour le père !



Que s’est-il passé ? Eh bien, l’enfant, âgé de 3 ans, en jouant avec la tablette l’a fait bloquer en faisant une fausse manipulation. L’enfant a entré le mauvais mot de passe beaucoup trop de fois, ce qui a fait bloquer le système de l’iPad. L’écran a alors affiché un nombre impressionnant de minutes pour pouvoir déverrouiller la tablette. Le système de verrouillage multiplie le temps de blocage en fonction du nombre de tentatives réalisées. Ce qui démontre que l’enfant a dû bien s’amuser ! Le père ne sachant pas quoi faire pour déverrouiller sa tablette, se dirige vers Twitter pour trouver une solution en publiant une photo de l’écran.



En voyant cela, de nombreux utilisateurs n’ont pas hésité à en rire en publiant des commentaires assez humoristiques tels que « faites-en un cadeau pour le 50e anniversaire de votre enfant» ou encore « j’attendrais simplement ».



Heureusement, le père n’a pas besoin d’attendre 50 ans pour déverrouiller sa tablette. Apple propose des marches à suivre pour réinitialiser leurs appareils. Il ne lui reste plus qu’à réinitialiser sa tablette mais malheureusement, il perdra toutes ses données !















