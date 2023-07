industries minières de Thiès : ICS, GCO une catastrophe environnementale ? Depuis plus de quatre décennies, la région de Thies, autrefois connue comme la région minière du Sénégal en raison de sa richesse en ressources souterraines, abrite les Industries Chimiques Sénégalaises (ICS) qui exploitent le phosphate dans les environs de la commune de Mboro, incluant Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye et Méouane. Malgré les milliards de revenus générés par ces industries, ces localités restent parmi les zones les plus défavorisées du pays, frappées par une pauvreté extrême.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

En outre, les conséquences environnementales de ces activités industrielles sont dévastatrices, se manifestant par la pollution de l'air, des routes en mauvais état et même une pénurie d'eau.



La population locale, dont l'économie repose sur l'agriculture maraîchère, est également touchée par l'exploitation des produits chimiques, menaçant leurs terres et leur principale source de revenus.



Les problèmes de santé, notamment les troubles respiratoires, se multiplient. Les habitants de la zone des Niayes ainsi dénoncent le non-respect des normes environnementales et de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) par ces industries.







