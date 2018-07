insolite: Un homme qui serait « mort » et « ressuscité », raconte ce qu’il a vu (PHOTOS)

Un acteur shakespearien qui est mort pendant sept minutes, a peint ce qu’il a vu quand il était inconscient.



Shiv Grewal, de Peckham, à Londres, a subi un arrêt cardiaque après être sorti déjeuner avec sa femme il y a cinq ans, et aujourd’hui, il représente ce qu’il croit être la vie après la mort.







L’homme de 60 ans, qui vient de terminer une production de RSC de Much Ado About Nothing de Shakespeare, a dû être réanimé par les ambulanciers.



Il était auparavant en bonne santé, mais sur le chemin du retour du restaurant, il commença à se sentir mal avant que ses yeux ne rentrent dans sa tête.







Il explique les circonstances dans lesquelles cela est arrivé:



Je savais en quelques sorte que j’étais mort.



J’étais conscient que mon cerveau mourait et demandait de l’aide. Mais en même temps, je sentais les choses complètement séparées de mon corps. C’était comme si j’étais dans le vide mais que je pouvais ressentir des émotions et des sensations.

Bien que je sache que j’étais mort, je savais aussi qu’il y avait une chance de rentrer à la maison.

J’ai aussi compris que je me réincarnais, mais je ne le voulais pas encore. Je voulais retourner à la vie, au monde matériel et à ma femme. J’ai exigé de retourner et mon souhait a été exaucé.









Dans son long cheminement vers la guérison, Shivinder a trouvé que l’art était une manière extrêmement thérapeutique de documenter ce qu’il avait vu lors de sa brève rencontre avec la mort.



L’artiste, qui présentera les œuvres qui en résulteront lors d’une exposition intitulée Reboot à l’hôtel Sanctum de Londres Soho, du 15 août au 24 septembre, a déclaré: « Je me souviens de tout ce qui s’est passé lorsque mon cœur s’est arrêté » .



Crédit photos: MailOnline