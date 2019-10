Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "j’ai tué le père de mon mari pour sauver notre mariage" Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| "Mon mari est le premier fils d’un homme très riche et il se trouve que je suis la première belle-fille de la famille. Ainsi, à notre mariage mon beau-père nous a offert un duplex et deux voitures comme cadeau de mariage et mon mari est le gérant de la société de son père.

Mon beau-père a eu une liaison avec moi et tout a commencé un jour lorsque mon mari est allé au bureau. Quelqu’un a frappé à la porte et lorsque j’ai ouvert c’était mon beau-père.



Toute heureuse, je l’ai accueilli sans savoir qu’il état venu pour un but précis et malsain. Il s’est assis à côté de moi et a commencé à me toucher, j’avais envie de crier mais il me tenait la bouche car j’étais seule à la maison.



J’ai essayé tout ce que je pouvais faire pour me sauver en vain. Il a profité de moi et m’a avertie de ne pas dire à mon mari parce que si je le faisais, j’allais mourir, et en plus de cela il récupérera tout ce qu’il nous a donné et virera mon mari. Ajoutant qu’il dira aussi à mon mari que c’est moi qui l’ai forcé à coucher avec moi et connaissant le lien fort qu’il y avait entre lui et mon mari, j’ai décidé de ne rien dire et de subir cette relation malsaine et incestueuse.



J’aime mon mari et je ne veux pas qu’il perde tout. Je veux aussi sauver mon mariage.

Alors j’ai gardé le secret, mais cet homme a continué à passer à la maison toutes les semaines et à coucher avec moi



Je ne pouvais plus le supporter après un an de mariage, j’ai commencé à chercher une solution. Je suis tombée sur une amie qui m’a emmenée voir un marabout . Ce dernier m’a remis une potion que je devais lui faire boire car il aime prendre du jus de fruits à chaque fois qu’il vient.



J’ai suivi les instructions du marabout et lorsque quelque temps après, mon beau-père est passé pour sa sale besogne, j’ai mélangé la potion à son jus de fruits préféré et 10 minutes après l’avoir bu, il est tombé raide mort.



Il a été enterré mais personne ne sait ce qui lui est arrivé jusqu’à ce jour.

Je l’ai fait juste pour sauver mon mariage, car je savais que ma vie était en danger, mon beau-père étant un homme occultiste.





Maintenant, ma conscience me gronde, alors que la famille de mon mari se demande encore ce qui avait occasionné sa mort.



Devrais-je m’ouvrir à mon mari ??

Je crains de perdre mon mariage si je le fais.



S’il vous plaît, ne m’insultez pas, votre avis est seulement ce dont j’ai besoin, car je vais lire vos commentaires.

S’il vous plaît aidez une soeur …. je suis confuse".

















AFRIKMAG



Accueil Envoyer à un ami Partager