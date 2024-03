le député Nicolas Dupont Aignan président de debout la france sur la situation du senegal

Il est successivement membre du Rassemblement pour la République (RPR), du Rassemblement pour la France (RPF) et de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), avant de fonder en parallèle et de prendre la présidence de Debout la France (DLF) — anciennement Debout la République (DLR) —, courant politique qu’il transforme en un parti se réclamant du gaullisme et du souverainisme.

Il est maire d'Yerres de 1995 à 2017 et député de l'Essonne depuis 1997.

Candidat aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, il recueille respectivement 1,79 et 4,70 % des suffrages exprimés. Dans

l’entre-deux-tours de l'élection de 2017, il conclut une alliance de

gouvernement avec Marine Le Pen, qui devient caduque après l'élection d'Emmanuel Macron. Tête de liste DLF, il se présente sans succès aux élections européennes de 2019. Candidat une troisième fois à l'élection présidentielle en 2022, il reçoit 2,06 % des suffrages exprimés.

Source : https://www.jotaay.net/le-depute-Nicolas-Dupont-Ai...