"le président de la République est un homme d'écoute, un visionnaire", selon Mamina Camara Réagissant face au discours du chef de l'Etat, le président du Conseil départemental de Bignona n'a pas manqué de livrer son sentiment de satisfaction face à l'adresse du président Macky Sall.

"le président Macky Sall est un homme d'écoute, un visionnaire, un homme qui anticipe. Au moment où, tout le monde fait le focus les cas, les traitements, il a une vision claire , il a anticipé sur les retombées économiques. Mais aussi c'est un homme d'écoute, car il a dit qu'il a écouté des experts, des chefs religieux pour comprendre effectivement qu'il faut maintenant une adaptation par rapport à notre réalité", a dit Mamina Camara, en donnant son point de vue sur le discours du chef de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 02:14 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivant, il a indiqué que c'est un président qui fait confiance aux sénégalais. Et, note t il, c'est à nous de jouer notre partition. "nous sommes un pays sous développé. Nous avons 120.000 fonctionnaires de la fonction publique. Et le privé est encore plus nombreux. Combien de millions de sénégalais qui sont dans le secteur tertiaire, dans l'informel. Qui se lévent chaque matin pour aller chercher la dépense quotidienne et l'envoyer à la maison. Le président a compris que c'est une maladie et qu'il faut vivre avec", a t il affirmé tout en estimant qu'il ne faut pas oublier que l'économie doit continuer à faire son bonhomme de chemin. Car, ajoute le président Mamina Camara, "c'est grace à cette économie que nous pouvons lutter farouchement contre la pandémie covid-19".

"la réouverture des lieux de culte est un ouf de soulagement. Car , celle ci va permettre un réarment moral des fidéles . Mais aussi avec l'hivernage qui va bientot s'installer, le président de la République a donné les directives pour l'assouplissement des mesures permettant aux agriculteurs de rejoindre leurs localités", a indiqué M. Camara, qui a loué la sortie du président Macky Sall sur le genie créateur sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos