les policiers thaïlandais en surpoids envoyés dans un camp d’entraînement pour perdre du poids

Le gouvernement thaïlandais est peut-être en train de prendre une mesure novatrice pour mettre en forme ses officiers de justice en surpoids en les forçant à s’inscrire dans des camps d’entraînement de la police.



D’après les photos disponibles, les policiers en surpoids sont envoyés au camp et voient leur tête bien rasée.



Le contingent composé exclusivement d’hommes a également enlevé ses vêtements, à l’exception du pantalon kaki. Les hommes ont exposé leur ventre, peut-être pour montrer la vulnérabilité pour laquelle ils ont été consignés.



Selon Odditycentral.com, les hommes se verraient également remettre des cartes d’identité individuelles indiquant leur poids, avant et après le programme, afin de suivre leurs évolution physique.



Selon nos sources, les photos ont été publiées pour la première fois sur Facebook et, sans surprise, elles ont créé un engouement.



Le programme de perte de poids, une aventure de deux semaines, a apparemment connu un certain succès. Les commissariats de police thaïlandais ont commencé à envoyer leurs plus gros policiers au centre de formation de la police centrale de Pak Chong pour participer à une activité physique intense destinée à ajuster la taille de leur ventre.



Le programme est conçu de manière à ce que chaque station envoie périodiquement deux à trois policiers en surpoids au centre. Ces hommes s’entraîneront, feront du vélo et adopteront un régime alimentaire sain et riche en protéines afin de perdre le plus de poids possible.



Crédit photo: Buzz Of the world