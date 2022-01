www.dakaractu.com

À la suite du match nul concédé par son équipe ce mardi après-midi, face aux Flames du Malawi, Aliou Cissé a invité ses concitoyens Sénégalais et ses joueurs à plus d'humilité. Certes, les ambitions sont là mais à l'heure actuelle, le Sénégal devra s'habituer à avoir des oppositions très fortes sur le continent, notamment durant cette CAN, a laissé entendre le coach des Lions. "Il faut arrêter de penser que parce qu'on est le Sénégal et qu'on a des joueurs qui jouent la Ligue des champions... que les autres ne travaillent pas."