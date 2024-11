« La loi d’amnistie adoptée par les députés le 6 mars 2024 doit être abrogée », Seydi Gassama Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Seydi Gassama/ Macky Sall/ Saliou Ndong Seydi Gassama exprime son désaccord avec Macky Sall, qui, dans une lettre publiée ce mercredi, met en garde contre la menace de tyrannie et de dictature sous le nouveau régime. En réaction à cette partie du message de l’ancien président sénégalais, le directeur exécutif de la section […] Sénégal Atlanticactu/ Seydi Gassama/ Macky Sall/ Saliou Ndong Seydi Gassama exprime son désaccord avec Macky Sall, qui, dans une lettre publiée ce mercredi, met en garde contre la menace de tyrannie et de dictature sous le nouveau régime. En réaction à cette partie du message de l’ancien président sénégalais, le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International a déclaré que « la meilleure manière de prévenir la dictature, c’est d’enquêter et de traduire en justice les auteurs et les commanditaires des crimes graves qui ont eu lieu entre mars 2021-février 2024 ». Et pour cela, ajoute-t-il, « la loi d’amnistie adoptée par les députés le 6 mars 2024 doit être abrogée quelque soit la majorité qui contrôlera l’Assemblée nationale á l’issue de l’élection législative anticipée du 17 novembre 2024 ». L’ancien Président a, dans sa lettre, dénoncé les « règlements de compte infligés à des agents de l’Etat, les arrestations et sanctions arbitraires, les violences et menaces contre des opposants et toute voix discordante, les vaines tentatives de musellement de la presse, ainsi que les attaques répétées et impunies contre nos communautés religieuses ». D’après Macky, autant de dérives et de dérapages en si peu de temps n’augurent rien de bon. « Liy raam ci ñak bi la jëm. Le populisme et l’autoritarisme mènent directement à la dictature, à la destruction des fondements de notre démocratie, de notre économie et de notre vivre ensemble dans la paix, la liberté et la cohésion nationale ; autant d’idéaux et de valeurs que nous chérissons, et qui fondent notre héritage commun.



