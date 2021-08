« Matériel médical vendu »: Le ministère de la Santé saisit le Procureur d’une plainte contre Dr. Babacar Niang Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a déposé, hier, sur la table du Procureur de la République une plainte contre le médecin et Directeur de SUMA Assistance, Docteur Babacar Niang. Cela fait suite à ses propos tenus dans l’émission « Jury du dimanche » sur Iradio. En effet, interpellé sur le supposé démantèlement des Centres de traitement des épidémies (Cte), Dr Niang avait soutenu que « du matériel du public est vendu aux structures sanitaires privées ». D’après une source du Ministère contactée par « Lesoleil.sn », « de tels propos, au-delà de leur caractère faux et diffamatoire, sont de nature à porter atteinte à toute l’administration et à jeter le discrédit sur le fonctionnement régulier des services du Ministère et les énormes jusque là déployés par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la lutte contre la pandémie ». Le spécialiste est donc appelé à apporter les preuves de ses allégations. Salla GUEYE



