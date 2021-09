Nigeria : Plus de 70 élèves enlevés par des hommes armés ! Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|





Source : Des hommes armés ont enlevé ce mercredi, plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. C’est ce que rapporte France 24, citant la police. Selon la même source, les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée situé dans les environs de Maradun, dans l’État de Zamfara, et ont enlevé 73 élèves, a déclaré […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/01/nigeria-plus-d...

