« On ne doit pas accepter qu'on nous taxe de clubs régionaux... Avec 200 équipes on peut créer un championnat national 2 » (Ousmane Iyane Thiam) Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 02:05 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Iyane Thiam, l'un des candidats à la présidence de la ligue de football amateur que dirigeait le ministre et second vice-président de la Fsf, Abdoulaye Sow, estime que désormais "on ne doit pas accepter qu'on nous taxe de clubs régionaux..."



S'exprimant lors de la présentation du programme de Mady Touré qu'il accompagne dans ses tournées, Iyane Thiam prône pour de profondes réformes au niveau de la ligue amateur qu'il compte redynamiser une fois élu.



Il évoquera l'implantation d'un championnat national 2 avec les 200 et quelques équipes dénombrés. Le tout avec une nouvelle politique marketing à même de drainer des fonds supplémentaires pour ces formations.

