« Trop c’est trop », encore des Sénégalais tués froidement en Libye et en Angola: La FSD s’indigne et condamne Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

La récurrence des meurtres perpétrés contre nos compatriotes dans la Diaspora ne faiblit pas et la communauté sénégalaise assiste impuissante à ces séries macabres. Il est évident que les Sénégalais de l’extérieur doivent plus que jamais s’unir et tous faire l’effort de rallier les cadres de concertation qui se mettent en place comme la FSD. […] La récurrence des meurtres perpétrés contre nos compatriotes dans la Diaspora ne faiblit pas et la communauté sénégalaise assiste impuissante à ces séries macabres. Il est évident que les Sénégalais de l’extérieur doivent plus que jamais s’unir et tous faire l’effort de rallier les cadres de concertation qui se mettent en place comme la FSD. Il nous faut tous ensemble, établir des stratégies de protection à travers plus de sensibilisation à la vigilance mais également en mettant en place des réseaux internationaux de défense et de recours pour nos concitoyens dans toute la Diaspora. Un Sénégalais, du nom de ABDOULAYE BALDÉ, âgé de 29 ans, a été froidement abattu par balle à bout portant par son bourreau après une altercation. En effet, le tort d’ABDOULAYE BALDÉ n’aura été que de lui notifier le prix du litre d’essence; ce que son client n’a pas voulu entendre, prétextant qu’un noir ne pouvait pas le contredire et du coup, il ouvrit sauvagement son arme à feu sur lui. Un autre Sénégalais du nom d’Abdoulaye SY a lui aussi été surpris par une bande d’agresseurs dans sa boutique en fin de journée (aux alentours de 18h selon les propres mots du Consul Général de Luanda son Excellence Monsieur Samba Ly, sur un ton aussi affecté que désemparé). Malgré l’heure non tardive, ses assassins n’ont reculé devant rien pour s’inviter dans la boutique qu’ils ont retournée dans tous sens pour se servir, mettre la main sur la recette, et malgré tout, s’acharner sur le pauvre Abdoulaye SY à coups d’armes blanches et d’outils. Ce dernier a fini par rendre l’âme à l’hôpital, succombant ainsi aux nombreux coups et blessures volontaires. Ces meurtres en Libye et en Angola revêtent à la fois un caractère crapuleux, mais aussi raciste et odieux, c’est pourquoi la FSD les condamne avec la dernière énergie. Il nous parvient que pour chacun de ces actes tragiques les assassins ont été arrêtés. La FSD souhaite que toute la lumière soit faite sur ces meurtres sordides et exige que tout soit mis en œuvre pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. La FSD s’incline devant la mémoire de feu Abdoulaye Baldé tué en Libye et de feu Abdoulaye SY tué en Angola, et présente ses condoléances les plus attristées à la communauté sénégalaise de Libye et d’Angola. La FSD appelle les sénégalais vivant dans ces pays à rallier les comités régionaux en construction sous la responsabilité de Babacar Thiam et Mbarka SOW en Libye et sous la responsabilité de Monsieur Abdou Diouf en Angola. La FSD présente ses condoléances à la diaspora sénégalaise toute entière. La FSD interpelle les autorités sénégalaises en Libye et en Angola pour un suivi strict de ces affaires et appelle l’ensemble de nos compatriotes à plus de vigilance de solidarité et d’unité. Enfin la FSD présente son sondage d’identification des sénégalais de l’extérieur et appelle nos concitoyens à remplir le formulaire proposé sur notre site internet pour nous aider à mieux les aider. Https://www.sendiaspora.com/join.aspx Pour la Fédération Internationale des Sénégalais de la Diaspora. La Commission information et communication.



Source : Source : https://xalimasn.com/trop-cest-trop-encore-un-des-...

Accueil Envoyer à un ami Partager