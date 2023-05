Un Collectif de chefs de village réclament l’érection de Vélingara en région Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Mai 2023 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

C’est un refrain à cœur porté en chœur. Les chefs de village de Vélingara, regroupés autour d’un collectif, réclament l’érection de leur département en région. Ils étaient réunis samedi dans un hôtel de Vélingara pour parler d’une seule voix. Major El Hadji Aliou Badara Baldé, coordonnateur du collectif des chefs de village de Vélingara : « Quand […] C’est un refrain à cœur porté en chœur. Les chefs de village de Vélingara, regroupés autour d’un collectif, réclament l’érection de leur département en région. Ils étaient réunis samedi dans un hôtel de Vélingara pour parler d’une seule voix. Major El Hadji Aliou Badara Baldé, coordonnateur du collectif des chefs de village de Vélingara : « Quand les populations ont besoin de papiers administratifs au tribunal, elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour aller à Kolda. Certains font plus de 300 kilomètres, aller et retour, pour chercher des documents. Ça ne peut plus continuer. Il faut que Vélingara soit érigé en région. C’est la seule solution ». Kolda et Vélingara sont distants d’environ 134 kilomètres. Pour les habitants de Vélingara commune, le voyage est moins accablant parce que la route nationale 6 ralliant les deux localités est bitumée et droite sur plusieurs kilomètres. Mais pour les populations du département logées dans le Vélingara des profondeurs, c’est la croix et la bannière d’effectuer ce laborieux voyage. Autre motif, c’est que Vélingara dépasse de loin la population de Kolda en termes de densité. « Avec 374 000 habitants sur une superficie de 574 Kilomètres carrés, le département de Vélingara compte le plus grand cheptel de la région de Kolda. C’est pourquoi, nous sollicitons et voulons que notre département soit érigé en région », adoube le Major Aliou Baldé, un des chefs de village de Vélingara membre du collectif. I. KANDE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/un-collectif-de-chefs-de-villa...

