​Affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko: L’enquête bouclée, le procureur saisi aujourd’hui

Depuis vendredi, il n’y en a que pour «l’affaire» Ousmane Sonko-Adji Sarr. Accusations, contre-accusations, démentis, menaces, insultes, dénigrement, diffamations, on a tout vu et vécu ces dernières 96 heures. Mais le paroxysme a été atteint hier avec des manifestations et autres saccages à Sacré-Cœur et dans certaines enseignes françaises. Désormais, l’enquête est bouclée. Elle devait être clôturée avec l’audition de Ousmane Sonko, mais le Président de Pastef a refusé de déférer à la convocation de la Section de recherches. Conséquence : les hommes du Colonel Abdou Mbengue ont bouclé le dossier. Et selon nos informations, ils vont envoyer le volumineux dossier qu’ils ont pu constituer au procureur de la République aujourd’hui. Et comme nous l’avons écrit dans notre édition d’hier, il n’y aura aucun déferrement. Parce que la Section de recherches n’a arrêté personne. Il y a eu principalement trois auditions : celle de la plaignante Adji Sarr, celle de la patronne de «Sweet Beauté», la femme aux multiples noms et celle d’une personne qui s’est présentée comme un témoin.





L’Assemblée nationale en position d’attente



Pour le moment, l’Assemblée nationale n’a pas été saisie de l’affaire pour la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Mais, selon nos sources, cela ne saurait tarder. Le ministre de la Justice, saisi par le Procureur général, va incessamment envoyer une demande à cet effet au président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse. Dès que la lettre arrivera, le bureau va s’en saisir, une commission ad hoc mise en place pour le déclenchement de la procédure. Mais jusqu’à hier soir, aucune notification dans ce sens n’a été adressée au président de l’institution parlementaire.







Source : https://www.jotaay.net/​Affaire-Adji-Sarr-Ousman...