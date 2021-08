​Alliance calculée: Les «4 grands», une coalition morte-née

Ils avaient décidé de se coaliser avant d’appeler les autres, mais il semble que c’est tombé à l’eau. En effet, la coalition des «4 grands» composée de Pastef, le Pds, Taxawu Ndakaaru et le Pur est, selon nos informations, morte avant de naître. Les différents leaders ont été secoués par les coups reçus de la part de Thierno Bocoum et d’autres leaders de l’opposition. De même qu’une bonne partie de l’opinion. Jusqu’à hier, le communiqué qui devait sceller cette union n’a pas mobilisé toutes les signatures. Certains jurent que c’est Ousmane Sonko qui s’est aperçu de l’erreur qu’il commettrait en s’associant à une telle initiative et qui a reculé. Conséquence : tout a été remis en cause. Sage décision.







En tout cas, cette affaire des «4 grands» soulève toujours des vagues. Premier à le dénoncer, Thierno Bocoum ne lâche pas l’affaire. Le président de Agir va faire face à la presse aujourd’hui à 11h au siège de son mouvement aux Parcelles Assainies. Pour qui connaît Thierno Bocoum, il va balancer des vertes et des pas mûres. Il va en profiter pour parler des inondations, de l’actualité des inscriptions…

Source : https://www.jotaay.net/​Alliance-calculee-les-4-...