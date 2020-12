​Gâtés par l’Etat avec Covid 19 – Les artistes versent dans l’ingratitude

Leur sit-in est perçu par le public comme une sorte de fumisterie. Car, parmi tous les secteurs touchés par coronavirus : le tourisme, l’industrie, la pêche pour ne pas être exhaustif, les métiers de l’art ont été des privilégiés auprès de ceux qui ont reçu une indemnisation de la part de l’Etat. Ils avaient invoqué la fermeture des boîtes de nuit et des endroits de spectacle comme le Grand Théâtre ou Sorano. Or, à part Youssou Ndour, Waly Seck ou, à la limite Pape Diouf, aucun des artistes musiciens -les plus bruyants d’entre les manifestants- aucun d’entre eux ne peut remplir une salle de spectacle. La plupart ne peuvent même pas jouer en présence de 100 spectateurs !

Ces artistes ont donc reçu un pactole et le président de la République a décidé de rallonger le blé grâce aux interventions discrètes de Youssou Ndour. Ce dernier a rencontré le ministre de la Culture, celui de l’Intérieur et même le saint des saints, Macky Sall, pour intercéder en faveur des artistes. On comprend dès lors pourquoi les ténors du milieu culturel ont préféré ne pas faire partie de ce mouvement de défiance qui ne s’explique pas logiquement ni légalement.

Source : https://www.dakarposte.com/​Gates-par-l-Etat-ave...