​Incroyable, mais vrai : Des « fous » lavés, coiffés et habillés par Abdou Aziz Diop, le « père Thérésa » des déficients mentaux du Sénégal, Emouvant Comme promis, Leral.net vous présente cette vidéo inédite où Abdou Aziz Diop lave, coiffe et habille des déficients mentaux errants du Sénégal. Abdou Aziz Diop (50 ans), cet habitant de Sicap Mbao, villa numéro 6, a décidé, avec l'action, de faire un plaidoyer pour un mieux-être des déficients mentaux, en les lavant, les coiffant et leur offrant des habits décents.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook