​Mali – Un coup d’Etat qui emporte l’adhésion populaire

Les démocrates du monde entier se sont désolés du coup d’Etat intervenu au Mali ce mardi et de l’arrestation du président démocratiquement élu, Ibrahima Boubacar Keita. Mais les Maliens, pour leur part, s’en réjouissent et des scènes de liesse populaires ont été notées à Bamako dès la survenue de l’événement. Pourquoi ? Parce qu’ils en avaient assez d’un pouvoir trop autoritaire et «cleptocratique» où régnaient en maître un président et son fils qui s’étaient emparés de tous les rênes de l’économie. Parce que les Maliens manifestaient depuis plusieurs semaines pour la démission d’IBK, son arrestation par l’armée était du pain bénit pour les populations qui exigent sa démission depuis plusieurs mois.

Naturellement les organisations internationales, l’Onu, la Cedeao ou encore l’Union africaine ne cautionnent pas les coups d’Etat et n’ont pas manqué de le signifier à la junte qui a pris le pouvoir. Mais le peuple malien, lui, est parfaitement en accord avec ces militaires patriotes qui ont accédé à leur exigence, la démission du président Keita. Ce dernier a refusé mais il a été démissionné par des soldats patriotes, pour le plus grand plaisir de tous ces Maliens, dont certains ont même trouvé la mort lors des manifs.

































Source : https://www.dakarposte.com/​Mali-Un-coup-d-Etat-...