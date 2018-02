​Malika, la femme de Assane Diouf en sit-in devant l’ambassade des Etats-Unis (photos)

Malika, la femme de Assane Diouf est à l’instant en train de faire un sit-in devant l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, en protestation à l’incarcération préventive de son mari ainsi que le refus de lui octroyer un permis de viste.









« Mon mari est en détention arbitraire. J’ai demandé l’autorisation pour lui rendre visite. Mais, on m’interdit de le voir sous prétexte que je ne suis pas sa femme. Je me demande quel pays nous sommes », a-t-elle souligné avec mépris envers les dirigeants du Sénégal, avant de s’interroger : « Pourquoi on m'empêche de voir mon mari ?».



Le préfet de Dakar a autorisé la demande de sit-in à la femme de Assane Diouf. Ainsi, les pro Assane Diouf ont protesté contre la détention arbitraire de Assane Diouf. Il y a quelques jours, la femme de l'insulteur public n°1 de l'Etat du Sénégal, Assane Diouf, Malika était très remontée contre le président du Sénégal, Macky Sall et le doyen des juges, Samba Sall qui, selon, elle, lui auraient interdit de voir son mari emprisonné depuis des mois, faute de papiers (extrait de naissance de leur enfant).



