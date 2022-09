𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐞́ 𝐅𝐚𝐫𝐛𝐚 𝐍𝐠𝐨𝐦 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐫𝐞̀𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 ? 𝐀

๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ช๐ฎ๐จ๐ข ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ซ๐š๐ง๐๐ข๐ž ๐ฉ๐š๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐žฬ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐žฬ ๐ ๐š๐ซ๐›๐š ๐๐ ๐จ๐ฆ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ญ ๐ฅ๐ž ๐ซ๐žฬ€๐ ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง๐ญ๐žฬ๐ซ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฆ๐›๐ฅ๐žฬ๐ž ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ? ๐€ Pour comprendre lโ€™action des dรฉputรฉs qui se sont opposรฉs, lors de lโ€™installation du bureau de lโ€™Assemblรฉe nationale 13 septembre 2022, ร la tentative de vote par dรฉlรฉgation du dรฉputรฉ Farba Ngom pour le compte de Mme Aminata Tourรฉ, il faut rรฉtablir les faits et les qualifier juridiquement.

La dรฉlรฉgation de vote (communรฉment appelรฉ procuration) du dรฉputรฉ est encadrรฉe par la Constitution et la loi organique portant rรจglement intรฉrieur de lโ€™Assemblรฉe nationale (RIAN).



Lโ€™article 64 de la Constitution dispose que le vote des membres de lโ€™Assemblรฉe nationale est personnel. Tout mandat impรฉratif est nul. La loi organique peut ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž๐ซ ๐ž๐ฑ๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฅ๐š ๐๐žฬ๐ฅ๐žฬ๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฏ๐จ๐ญ๐ž.



Lโ€™article 88 de la loi organique portant RIAN prรฉcise les conditions de fond et de forme de cette autorisation exceptionnelle de dรฉlรฉgation de vote. Ainsi les dรฉputรฉs ne sont autorisรฉs ร dรฉlรฉguer leur vote que dans les cas suivants :

- maladie, accident, รฉvรจnement familial important empรชchant le parlementaire de se dรฉplacer, voyage, mission ร lโ€™รฉtranger ;

- mission temporaire confiรฉe par le Prรฉsident de la Rรฉpublique ou lโ€™Assemblรฉe Nationale ;

- service militaire accompli en temps de guerre.



Sur le fond, la question รฉlรฉmentaire ร poser est celle-ci : Est-ce que Mme Aminata Tourรฉ est concernรฉe par lโ€™un des cas citรฉs qui lโ€™autorise ร dรฉlรฉguer son vote ?



La rรฉponse est รฉvidemment non, puisque Mme Aminata Tourรฉ รฉtait physiquement prรฉsente dans lโ€™hรฉmicycle au moment de lโ€™appel nominal effectuรฉ par la Prรฉsidente de sรฉance lors de lโ€™ouverture de la sรฉance conformรฉment ร lโ€™article 12 du RIAN. A lโ€™appel de son nom, elle a rรฉpondu ยซ prรฉsente ! ยป. Elle a รฉtรฉ dรฉcomptรฉe dans le quorum exigรฉ par lโ€™article 6 du RIAN, condition prรฉalable ร lโ€™ouverture de la sรฉance. Son dรฉpart de lโ€™Assemblรฉe nationale avant le vote est liรฉ ร des raisons personnelles qui nโ€™entrent pas dans les cas prรฉvus ร lโ€™article 88 du RIAN. Ainsi, sur le fond Mme Aminata Tourรฉ nโ€™รฉtait pas autorisรฉe ร dรฉlรฉguer son vote au regard des dispositions de lโ€™article 88 de la Constitution. Lโ€™aurait-elle souhaitรฉ ou demandรฉ (condition subjective), les conditions objectives de lโ€™autorisation de la dรฉlรฉgation de vote nโ€™รฉtaient pas remplies. Pour dรฉlรฉguer la volontรฉ personnelle du dรฉlรฉgant est une condition nรฉcessaire mais non suffisante.



En outre lโ€™article 89 du RIAN pose des conditions de forme de la dรฉlรฉgation de vote. Elle doit รชtre รฉcrite, signรฉe et adressรฉe par le dรฉlรฉgant au dรฉlรฉguรฉ. Pour รชtre valable, elle doit รชtre notifiรฉe au Prรฉsident de lโ€™Assemblรฉe nationale une heure au moins avant lโ€™ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auquel lโ€™intรฉressรฉ ne peut prendre part. La dรฉlรฉgation doit indiquer le nom du dรฉputรฉ appelรฉ ร voter aux lieu et place du dรฉlรฉgant, ainsi que le motif et la durรฉe de lโ€™empรชchement. La dรฉlรฉgation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durรฉe de lโ€™empรชchement. A dรฉfaut la dรฉlรฉgation est considรฉrรฉe comme faite pour une durรฉe de huit jours. Sauf renouvellement dans ce dรฉlai, elle devient caduque ร lโ€™expiration de celui-ci. Toutes les dรฉlรฉgations peuvent รชtre retirรฉes dans les mรชmes formes. En cas dโ€™urgence la dรฉlรฉgation et sa notification peuvent รชtre faites par tรฉlรฉgramme avec accusรฉ de rรฉception, tรฉlรฉcopie, ou courrier รฉlectronique, sous rรฉserve de confirmation dans les formes prรฉvues ci-dessus.



Sur la base de ces dispositions de lโ€™article 89, la seconde question รฉlรฉmentaire ร se poser est la suivante : est ce que la dรฉlรฉgation de vote (procuration) en cause qui a suscitรฉ la polรฉmique respecte les conditions de forme de lโ€™article 89 ?



Dans les faits, Mme Aminata Tourรฉ la prรฉsumรฉe dรฉlรฉgante a affirmรฉ dans plusieurs publications (les 12 et 13 septembre 2022) nโ€™avoir pas donnรฉ procuration au dรฉputรฉ Farba Ngom pour voter en son nom. M Farba Ngom prรฉtend le contraire. Dans le doute, il faut vรฉrifier les faits.



En ma qualitรฉ de dรฉputรฉ, jโ€™ai personnellement vรฉrifiรฉ, le 13 septembre 2022, la procuration comme nous lโ€™autorise le RIAN ร ses articles 88 (lesdites dรฉlรฉgations peuvent รชtre vรฉrifiรฉes par tout dรฉputรฉ ยป) et 89 (ยซ tout dรฉputรฉ qui le dรฉsire peut accรฉder ร ce document ยป). Le constat fait de visu en prรฉsence du Prรฉsident de sรฉance et du Secrรฉtaire gรฉnรฉral est que la ยซ procuration ยป prรฉsentรฉe est incomplรจte. Le document ne prรฉsente aucun motif ni cause et ne remplit donc pas les conditions substantielles de forme liรฉes ร la motivation de la dรฉlรฉgation.



Pour conclure, nos collรจgues se sont opposรฉs ร bon droit, le 13 septembre 2022, ร la tentative frauduleuse de vote par le dรฉputรฉ Farba Ngom. Le vote, la veille, de M Farba Ngom pour le compte du dรฉputรฉ Aminata Tourรฉ lors du coup de force de la sรฉance dโ€™ouverture de lโ€™Assemblรฉe nationale est une violation de lโ€™article 64 de la Constitution et des articles 88 et 89 du RIAN. Cette fraude perpรฉtrรฉe sous bonne garde de la soldatesque par le dรฉputรฉ Farba Ngom remet en cause la sincรฉritรฉ du scrutin et entache de nullitรฉ absolue toute la procรฉdure de lโ€™รฉlection du Prรฉsident de lโ€™Assemblรฉe nationale. Il faut rappeler que cette procรฉdure รฉtait dรฉjร souillรฉe par la non transparence, le caractรจre non secret, le vote de membres du gouvernement et lโ€™invasion de lโ€™Assemblรฉe nationale (transformรฉe en caserne) par les forces armรฉes qui ont brutalisรฉ et internรฉ des dรฉputรฉs.



๐€๐ฒ๐ข๐› ๐ƒ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐žฬ

๐ƒ๐žฬ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐žฬ ๐šฬ€ ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฆ๐›๐ฅ๐žฬ๐ž ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž

๐Œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐๐ฎ ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž ๐˜๐ž๐ฐ๐ฐ๐ข ๐€๐ฌ๐ค๐š๐ง ๐–๐ข



