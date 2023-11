𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐝𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐚𝐧𝐚𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥 : ce qui ressort des volets programmes

Le projet de budget 2024 du Ministรจre de lโ€™Artisanat et de la Transformation du Secteur informel est arrรชtรฉ ร 8 947 071 500 FCFA en autorisations dโ€™engagement (AE) et 8 297 071 500 FCFA en crรฉdits de paiement (CP). Par programme, ce projet de budget est rรฉparti comme suit :





Programme : Dรฉveloppement de lโ€™Artisanat



Pour lโ€™exercice 2024, les crรฉdits de ce programme sont arrรชtรฉs ร 7 233 648 000 FCFA en autorisations dโ€™engagement (AE) et 6 583 648 000 FCFA en crรฉdits de paiement (CP).



Par nature รฉconomique de dรฉpenses, ces crรฉdits sont rรฉpartis comme suit :

- Dรฉpenses de personnel : 219 575 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 64 073 000 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts courants : 2 150 000 000 FCFA en AE et en CP ;

- Investissements exรฉcutรฉs par lโ€™Etat : 1 800 000 000 FCFA en AE et 1 150 000 000 FCFA en CP ;

- Transferts en capital : 3 000 000 000 FCFA en AE et en CP.





Programme : Transformation, Encadrement de lโ€™Economie informelle



Pour lโ€™exercice 2024, les crรฉdits dudit programme sont arrรชtรฉs ร 762 120 500 FCFA en autorisations dโ€™engagement (AE) et en crรฉdits de paiement (CP).



Par nature รฉconomique de dรฉpenses, ces crรฉdits sont rรฉpartis comme suit :

- Dรฉpenses de personnel : 11 410 000 F CFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 150 710 500 FCFA en AE et en CP ;

- Investissements exรฉcutรฉs par lโ€™Etat : 600 000 000 FCFA en AE et en CP.





Programme : Pilotage, Coordination et Gestion administrative



Pour lโ€™exercice 2024, les crรฉdits de ce programme sont arrรชtรฉs ร 951 303 000 FCFA en autorisations dโ€™engagement (AE) et en crรฉdits de paiement (CP).



Par nature รฉconomique de dรฉpenses, ces crรฉdits sont rรฉpartis comme suit :

- Dรฉpenses de personnel : 350 178 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 336 125 000FCFA en AE et en CP ;

- Investissements exรฉcutรฉs par lโ€™Etat : 265 000 000 FCFA en AE et en CP.