🔮EN DIRECT - SENEGAL vs TUNISIE : DEMI-FINALE CAN 2019 CE 14-07-2019 RĂ©digĂ© par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 Ă 16:22 | | 0 commentaire(s)| C’est un choc entre deux mondialistes 2018 qu’on attendait Ă ce stade de la compĂ©tition, mais qui ont pris des chemins divers pour y arriver. Pendant que le SĂ©nĂ©gal assumait son statut de favori, malgrĂ© sa dĂ©faite au premier tour contre l’AlgĂ©rie (0-1), la Tunisie, elle, a longtemps cherchĂ© par quel bout prendre cette CAN.

Elle a fini par le trouver en quart de finale en surclassant Madagascar (3-0) aprĂšs quatre matches nuls de suite au premier tour et en huitiĂšmes de finale contre le Ghana (1-1). C’est donc une Ă©quipe rĂ©guliĂšre qui fera face Ă une Ă©quipe qui s’est peut ĂȘtre retrouvĂ©e. Et si les Aigles veulent poursuivre l’aventure, ils ont tout intĂ©rĂȘt Ă rester sur leur lancĂ©e du match contre Madagascar. Car en face, le SĂ©nĂ©gal arrive avec des certitudes dans le jeu, la soliditĂ© dĂ©fensive (un but encaissĂ©) et la confiance de ses hommes de base comme ManĂ© (trois buts) et Idrissa GuĂšye, buteur dĂ©cisif contre le BĂ©nin en quarts (1-0).



La demi-finale SĂ©nĂ©gal-Tunisie de la CAN 2019 sera un match entre deux adversaires qui se connaissent bien, mais Ă©galement un duel d’entraĂźneur aux destins liĂ©s Ă un moment donnĂ© : le SĂ©nĂ©galais Aliou CissĂ© et le Français Alain Giresse. Mais ce sera surtout une rencontre pour disputer une finale inĂ©dite contre le vainqueur de Nigeria-AlgĂ©rie.



19e : Niang est au sol et reçoit des soins. Il y a eu faute de Bronn sur l’attaquant, mais c’est en retombant que Niang semble s’ĂȘtre fait mal Ă la jambe gauche. Notez que le joueur de Rennes a un gros strap autour de la cuisse




15e : ça va mieux pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage attaquent Ă leur tour, le match s’équilibre.



13e : la défense sénégalaise est solide. Elle parvient à récupérer le ballon aprÚs une attaque orchestrée par Msakni.



13e : Pape Alioune Ndiaye reste au sol aprÚs un coup franc tunisien et une reprise contrée de Sassi. Le milieu sénégalais grimace mais se relÚve. Il a donné de sa personne pour repousser cette timide occasion tunisienne.



11e : la possession de balle est à prÚs de 60% en faveur du Sénégal dans ces premiÚres minutes. Le jeu se passe dans la moitié de terrain des Tunisiens.



9e : Bronn s’impose de la tĂȘte pour repousser ce nouveau centre. La Tunisie, dominĂ©e dans ces premiĂšres minutes, va pouvoir se dĂ©gager.



8e : le corner est frappé dans la surface cette voir, vers Niang. Sa reprise est déviée, nouveau corner à suivre.



7e : bonne incursion des Sénégalais cÎté gauche. Mané décale Sabaly dans la surface. Son centre est contré en corner.



5e : premiĂšre frappe du match. Elle est lointaine et signĂ©e Niang : c’est hors cadre.



5e : premier corner obtenu par le Sénégal. Il est joué à deux, mais la défense tunisienne veille et repousse les Lions.



2e : vous l’avez remarquĂ©, IsmaĂŻla Sarr et KeĂŻta BaldĂ© ne sont pas titulaires. Le premier a eu quelques soucis physiques. Le second, lui, voit KrĂ©pin Diatta lui ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©.



1e : C’est parti au Caire ! Coup d’envoi donnĂ© par les SĂ©nĂ©galais !



Le Sénégal joue en vert, la Tunisie joue en rouge.



Le match sera arbitrĂ© par l’Ethiopien M. Bamlak Tessema Weyesa. Il a dĂ©jĂ arbitrĂ© la Tunisie au premier tour contre l’Angola (1-1). Il Ă©tait aussi le sifflet officiel du quart de finale remportĂ© par l’AlgĂ©rie contre la CĂŽte d’Ivoire (1-1, 4 TAB Ă 3).



La compo de la Tunisie



Du cÎté des Aigles de Carthage, Alain Giresse aligne lui aussi un 4-3-3 pour débuter cette demi-finale. Un onze dans lequel la ligne offensive est de nouveau composée du capitaine Youssef Msakni, de Wahbi Khazri et de Yassine Khenissi.

Accueil Envoyer Ă un ami Partager