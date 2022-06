🔴En Direct - Signature convention de financement entre l’AFD et l’Etat du Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 18:54 | | 0 commentaire(s)| L’Agence française de développement et l’Etat du Sénégal signent cet après-midi, une convention de financement pour le programme d’appui à la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique, d’un montant de 25 millions d’euros.

(Dakar, le 16 juin 2022). L’Agence française de développement signe ce jour, une convention de financement avec l’Etat du Sénégal, pour le programme d’appui à la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique. S’inscrivant dans la dynamique de renforcement de la souveraineté vaccinale de l'Afrique, ce programme est financé sous la forme d’un prêt de politique publique de l’AFD, d’un montant de 25 millions d’euros. La cérémonie de signature aura lieu en présence de Monsieur Amadou Hott, ministre de l’Economie, de la Coopération et du Plan et de Son excellence M. Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal et de Monsieur Alexandre Pointier, directeur de l’AFD à Dakar.









