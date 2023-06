[🔴REPLAY - EDITION SPECIALE] - Tensions au Sénégal: Des restrictions sur l'internet sur décision de l'Etat

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Des tensions croissantes secouent actuellement le Sénégal, suite à une décision prise par le gouvernement de restreindre l'accès à Internet. Cette mesure controversée a été prise dans le but de contrôler la propagation de l'information et de contenir les manifestations qui ont éclaté dans tout le pays. Les partisans des droits de l'homme et les défenseurs de la liberté d'expression condamnent cette action, affirmant qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens sénégalais. Alors que les manifestations se poursuivent, la situation reste tendue et suscite des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie et de la liberté d'expression au Sénégal.