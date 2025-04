🕊️ Deux ans après : Oumar Sow, toujours présent dans nos mémoires À Cécile, à ses enfants et à Mère Seye Rédigé par leral.net le Samedi 19 Avril 2025 à 15:56 commentaire(s)| Le 17 avril 2023, Oumar Sow nous quittait, laissant un vide immense dans le cœur de ses proches et dans le paysage de l’urbanisme sénégalais. Aujourd’hui, deux ans après, son souvenir reste vivace, intact, porté par l’amour, le respect et l’admiration de tous ceux qui l’ont connu.



Homme de principes et de discrétion, Oumar Sow a marqué son époque par sa rigueur, sa modestie et son engagement sans faille envers son pays. En tant que directeur de l’Urbanisme, il a œuvré pour un Sénégal moderne et structuré, toujours animé par une vision altruiste et profondément humaine.



Au-delà de ses fonctions, il était un homme de cœur. À travers sa Bergerie Khadimou Rassoul, il a incarné la solidarité, tendant la main à ceux que la vie avait mis à l’épreuve. Son sens du service et son amour du prochain resteront comme un exemple lumineux pour les générations futures.



Cécile, vous avez partagé sa vie et son combat quotidien avec dignité et amour. À vous, ses enfants, il laisse en héritage des valeurs nobles et une réputation que bien peu peuvent égaler. Mère Seye, vous avez donné au Sénégal un fils exceptionnel, dont l’histoire continue d’inspirer.



En ce jour de souvenir, nous nous inclinons pieusement devant sa mémoire. Que Dieu l’accueille dans Sa lumière et qu’Il continue de fortifier sa famille, ses amis et ses collègues.

Oumar Sow n’est pas oublié. Il est encore là , dans chaque pensée, chaque prière, chaque action inspirée par son exemple.





