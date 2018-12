(07photos) Voici Lysa, la vraie puissance de Pod !

Pour ceux qui n’étaient pas au courant ou qui font toujours l’amalgame entre la fiction et la réalité, Sunubuzz Breaking News vous ramène sur terre: Pod n’est pas vraiment le mari de Marichou et Eva, et encore moins celui de Betty (lol). Eh oui. Le trône est déjà pris et occupée par la très discrète Lysa Podette Diop, unique épouse légitime de Pod. Un mariage qui s’est scellé il y a peu et Pod semble vivre l’idylle de sa vie avec son épouse.