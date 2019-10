(09 Photos) Magal 2019: Un talibé « médicalise » l’autoroute Ila Touba, un « bus hôpital » à la disposition des pèlerins.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

Fervent talibé mouride et professionnel de la santé (urgentiste), Serigne Chérif Fall vient de mettre gratuitement, pour les besoins de la couverture sanitaire du Magal 2019, un important dispositif médicalisé, sur le tracé de l’autoroute ILA TOUBA.

Le talibé mouride, Serigne Chérif Fall va ainsi procéder à des installations pour 5 jours avant et après Magal. Un Bus Hôpital pour 60 Médecins, 120 infirmiers et sages-femmes sera mis à disposition, deux blocs opératoires mobiles pour 4 équipes d’interventionnistes chirugicales au cœur de cité de Serigne Touba et un dispositif de 30 ambulances médicalisées pour un médical et deux paramédicaux par ambulance et par équipe.