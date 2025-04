1/4 de finale retour de la Ligue des champions : Arsenal et l'Inter Milan complètent le dernier carré Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

La deuxième soirée des quarts de finale retour de la Ligue des champions a livré son verdict ce mercredi 16 avril, avec les qualifications d'Arsenal et de l'Inter Milan pour les demi-finales.



Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid espérait renverser le 3-0 concédé à l'aller face à Arsenal. Malgré une ambiance survoltée, les Merengue ont été éliminés après une défaite 2-1. Bukayo Saka a ouvert le score pour les Gunners à la 65e minute, avant que Vinicius Jr. n'égalise deux minutes plus tard. Mais c'est Gabriel Martinelli qui a scellé le sort du match en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu, portant le score cumulé à 5-1 en faveur d'Arsenal.



À Milan, l'Inter a tenu en échec le Bayern Munich 2-2, validant sa qualification grâce à sa victoire 2-1 à l'aller. Harry Kane a ouvert le score pour les Bavarois, mais Lautaro Martínez et Benjamin Pavard ont permis aux Nerazzurri de reprendre l'avantage. Malgré un but d'Eric Dier en fin de match, le Bayern n'a pas réussi à inverser la tendance, et l'Inter s'impose 4-3 sur l'ensemble des deux rencontres.



Les demi-finales opposeront donc Arsenal au Paris Saint-Germain, tandis que l'Inter Milan affrontera le FC Barcelone. Des affiches prometteuses qui s'annoncent palpitantes pour les amateurs de football.



Alain Bonang

