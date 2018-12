10 choses à faire à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Dakar est une ville vibrante et tourbillonnante, aussi attachante qu’elle peut être étouffante. Pleine de contrastes, la capitale sénégalaise oscille entre modernité et tradition. Pour vous aider à la découvrir et à l’apprécier, voici dix choses à faire.

Se promener sur la ravissante petite île de Ngor : située à quelques minutes en pirogue du village de Ngor au Nord de Dakar, cet îlot de 500 mètres sur 200 mètres est un havre de paix, propre, où il fait bon flâner à travers ses petites ruelles sablonneuses ou se poser sur ses plages de sable. © Stéphane Tourné

Arpenter l’île de Gorée : à 3 kms au large de Dakar, Gorée est riche de son passé et de son architecture coloniale. Elle invite à la promenade dans ses petites rues bordées d’anciennes maisons coloniales. C’est également un lieu de mémoire important avec la Maison des esclaves. Notre conseil : si vous en avez l’occasion, passez une nuit à Gorée. L’ambiance y est tout autre le soir, une fois, les visiteurs repartis. © Stéphane Tourné

Marchander au marché artisanal de Soumbédioune qui réunit la plupart des corps de métiers traditionnels : sculpture, céramique, maroquinerie, vannerie, bijoux…et aller assister au retour des pêcheurs sur la plage, à côté du marché. Pirogues aux couleurs vives, étals de poissons, bacs de conservation de poissons, vous êtes ici au cœur du quartier traditionnel lébou de Soumbédioune. © Stéphane Tourné

Prendre un verre ou dîner sur la corniche des Almadies : vous n’aurez que l’embarras du choix (Chez Fatou, Le Cabanon, La Marée, etc.) et la vue sur l’Océan est magnifique. © Gaëlle Picut

Flâner dans les rues animées du Plateau , quartier des administrations et des affaires, et découvrir au gré de vos pérégrinations le Marché Kermel ou Sandaga, la Place de l’Indépendance, la Grande Mosquée, la Cathédrale du Souvenir Africain, le Palais présidentiel. N’hésitez à pas faire à une halte à l’Institut Français où vous pourrez prendre un verre à l’ombre d’un immense fromager et, à quelques pas de là, faites quelques emplettes chez Cocktail du Sénégal, une boutique d’artisanat et de souvenirs réputée. Un endroit un peu caché mérite également un détour : la cour des Maures, derrière le grand magasin Orca. Vous y trouverez des bijoutiers et un marchand de peinture sous-verre. © Stéphane Tourné

Longer en voiture ou en taxi la route de la Corniche Ouest pour admirer l’Océan et descendre à la Mosquée de la divinité sur la plage de Ouakam. Faire une halte à l’hôtel Le Djoloff, où vous pourrez boire un verre ou manger un thiof sur leur terrasse en rooftop ombragée avec une belle vue sur l'océan. Les samedi soir, l’hôtel propose des concerts de jazz. © Stéphane Tourné

Faire le plein de tissus au marché HLM : vous y trouverez tous les styles – dont le fameux wax et tous les motifs. On peut aussi acheter un coupon de tissu et aller directement chez un tailleur pour y faire confectionner un modèle précis. N’hésitez pas à négocier ! © Stéphane Tourné

Prendre de la hauteur : en montant au 15ème étage du Monument de la Renaissance ou au phare des Mamelles. Bon à savoir : un restaurant-lounge s’est installé au pied du phare et propose des live music session les vendredis soir et DJ et ambiance boîte de nuit les samedis soir. © Stéphane Tourné

Faire quelques beaux magasins de décoration (Tisserand Dakar, Atmosphère, Lulu...) ou des galeries d’art (Galerie Antenna, Arte, Ambre, Loman Art, Oh Gallery…). © Stéphane Tourné

Se perdre dans la Médina et aller à la rencontre des tisserands, des marchands de cuir, des bijoutiers, sans oublier de découvrir les graffitis et le street art dakarois. Vous pourrez aussi aller voir le showroom du designer Ousmane Mbaye, né dans ce quartier. © Stéphane Tourné Et aussi : prendre l’air sur la plage de Yoff, visiter le musée Sedar Senghor et la maison Ousmane Sow, assister à un match de lutte, aller manger des oursins et des huitres à la Pointe des Almadies…

Gaëlle Picut

Rédactrice en chef (lepetitjournal.com)

