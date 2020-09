10 choses à savoir absolument sur le vagin Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 14:07 | | 0 commentaire(s)| Le vagin représente indéniablement l’essence des caractéristiques féminins. L’on peut affirmer avec aisance qu’il demeure le plus fidèle compagnon de la femme. Pourtant la gente féminine reste quelque peu ignorante sur ce joyau intime. Dans cet article AfrikMag liste donc 10 choses importantes à savoir sur le vagin.

1- Le vagin est autonettoyant



Inutile de s’activer à des toilettes quotidienne, voir de longue douche ou l’utilisation des parfums pour espérer obtenir une quelconque odeur agréable.



2- Le vagin est un muscle



Il lui ait donc nécessaire de faire des exercices ou entraînements pour une bonne tonification. La pratique des rapports sexuels est essentiellement l’entrainement qu’il lui faut, ou à défaut le sport.



3- Les secrétions vaginales sont normales



Abandonnez la mauvaise habitude de vous alarmer toutefois que vos secrétions sont abondantes. Certaines périodes du cycle menstruel génèrent une sécrétion plus généreuse.



4- Le vagin est un milieu acide du fait de sa flore bactérienne



Cette acidité naturelle opère une sélection sur les bactéries présentes et empêche la prolifération d’agents pathogènes, responsables d’infections. Acidité également responsable de la décoloration de vos sous-vêtements. Pas d’inquiétude donc.



5- Le vagin s’allonge l’orque la femme est excitée



Le vagin est en effet un organe élastique qui peut s’agrandir naturellement durant les rapports sexuels, grâce à une concentration sanguine qui s’opère dès lors qu’il y a une pénétration. Par contre, il rétrécit d’environ 30% quand une femme est proche de l’orgasme.



6- Il n’est pas nécessaire de porter de sous vêtements 24h/24 prétextant conserver une température chaude permanente. Le vagin a besoin d’être aéré.



7- Le vagin est inclinée a un angle d’environ 30°



C’est ce qui explique le fait que vous vous incliniez généralement au port de votre tampon ou à l’insertion d’une ovule médicale ou (de quoi que ce soit d’autre).



8- Le port régulier des culottes en soie ou en dentelle peut irriter votre vulve et modifier par conséquent le PH du vagin. Eviter Egalement les pantalons trop serrés.



9- Urinez et faites un lavage externe du vagin après tout rapport



Cela permet de nettoyer incessamment les voix urinaires et de libérer des liquides susceptibles de provoquer des infections urinaires. De l’eau suffira amplement pour cette brève douche intime.



10- Le meilleur hydratant du vagin se révèle jusque là être le sperme



Dotée d’une riche quantité de protéines, en vitamine C et B12 et en substances grasses, il nourrit à souhait la muqueuse. Le sperme est également reconnu pour son action antibactérienne.





Accueil Envoyer à un ami Partager