10 ème Anniversaire du premier site d’informations en ligne Thiessois, Thiesinfo Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Lorsqu’on dit d’un homme important « il a vécu », c’est un bel euphémisme pour dire qu’il est mort. Ce qui arrive aux morts, c’est qu’ils ne sont plus visibles, et ils sont alors oubliés, effacés des esprits. Pour la célébration du 10ème anniversaire de Thiès info, cette phrase n’a pas le même sens car, on n’est plus le 15 septembre 2018, c’est vrai, mais l’évènement est encore dans les esprits et les cœurs, mais surtout sur le site, après avoir été retransmis en direct.

Quelles sont les indices qui font de cet anniversaire un évènement exceptionnel ? Ils sont nombreux mais nous en choisirons seulement 4 : le lieu, la technique mise en branle, les discours et les « présences » !

En effet, le Sam’s Prestige est aujourd’hui sans aucun doute le meilleur cadre de Thiès, qui n’a rien à envier aux grands hôtels de Dakar. Spacieux, convivial, bien sonorisé, avec une aération parfaite, tous les invités s’y sont sentis à l’aise.

Pour la technique, la retransmission en direct de l’évènement sur le net en temps réel, avec des images et un son parfaits, est simplement la preuve de l’ingéniosité de Seylatyr et du dévouement de son épique. Thiès Info n’est donc pas seulement au diapason, mais à la pointe des progrès dans les TIC, parmi les meilleurs au niveau national.

Omar Sèye n’avait-il pas pour ambition de rendre Thiès plus visible ?

Avant que de parler des discours, les reportages d’abord ! En retenir deux : la visite de l’ambassadeur des USA et les sentiments de sa famille. Enseignements ? Si le représentant du pays le plus puissant du monde s’est déplacé jusqu’à Thiès pour un site web, c’est qu’il a de la visibilité et fait un travail au moins appréciable.

Ce que la famille a dit, c’est qu’il est un homme aimable, soucieux du bonheur de sa mère, de ses épouses, enfants, frères et amis parmi lesquels l’équipe de Thiès info qui dans le fond est une famille.

Dans les discours, on retiendra que les Autorités ont tous loué l’esprit d’entreprise du promoteur Omar Sèye, infatigable selon Omar Sarr, la générosité de l’homme qui a créé plus de 10 emplois, sa clarté d’esprit, son affabilité, sa discrétion, sa fidélité en amitié.

Puisque nous reviendrons ultérieurement sur les différentes allocutions, citons simplement la présence d’éminentes personnalités comme Ibrahima Macodou Fall, du Groupe des Élus Départementaux pour la Défense des Intérêts de Thies (GÉDIT) dirigé par Abdoulaye Sow, Mor Diouf, Maodo Malick Mbaye, Abdoulaye Dieye, Babacar Pascal Dione, Habib Kane, Mor Guèye Sope Naby, Abdou Mbow , Habib Niang, Maty Senghor Beye et le réseau des enseignants de l’APR, des religieux,comme Oustaz Ibrahima Faye, des confrères journalistes thiessois, des artistes, et la liste n’est pas exhaustive.

La rédaction reviendra encore sur l’évènement dans ses différents aspects et enseignements.















































Accueil Envoyer à un ami Partager