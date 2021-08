100 concentrateurs d’oxygène offerts : Quand les ICS font du "voyais moi "

Les Industries Chimiques du Sénégal ont remis à la Fondation "Servir le Sénégal", 100 concentrateurs d’oxygène. Une cérémonie diffusée en boucle par la télévision nationale. Par contre, c'est un dont qui fait beaucoup bruit dans les zones est implanté la société. Car pour certains habitants, les localités proches de l'usine doivent les premières bénéficiaires.





«Monsieur le DG des ICS, cher Alassane DIALLO, Charité bien ordonnée commence par soi même .

J’espère bien que les structures de santé de la commune de Mboro, de Darou Khoudoss et de Taiba NDiaye ont déjà reçu leurs dotations? Si c’est le cas, mes félicitations DG et MERCI…. Si ce n’est pas le cas, c’est extrêmement gravisisme ! Les populations de Mboro, Darou Khoudoss et Taiba Ndiaye méritent plus que toutes autres localités l’acquisition de cette logistique sanitaire destinée à lutter contre la Covid-19 car, elles subissent plus que toutes autres, les foudres et autres conséquences néfastes de spoliation des produits chimiques des ICS», déplore Aboubacar Diassy du mouvement "Mboro Debout".



Selon le directeur général des ICS, Alassane Diallo, « il fallait répondre aux actions sociales et multiformes de la Fondation Servir le Sénégal » Aucun mot sur les structures de santé de la commune de Mboro, de Darou Khoudoss et de Taiba NDiay qui ont un plateau technique trop faible. Sur les réseaux sociaux certains internautes taxent les ICS de faire font du "voyais moi.

