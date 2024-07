100 jours de gouvernance : L’artiste-comédien Niankou lance un message fort au Président Diomaye Faye

À l'occasion des 100 jours de gouvernance du Président Diomaye Faye, l'artiste-comédien Niankou a pris la parole pour adresser un message poignant au chef de l'État. Dans son discours, Niankou a exprimé ses attentes concernant la réduction du coût de la vie, une priorité pour de nombreux Sénégalais confrontés à des défis économiques croissants.



Niankou a également souligné l'espoir de la jeunesse sénégalaise envers les projets du gouvernement. En rappelant son propre parcours, il a révélé : « Je voulais prendre les pirogues pour rallier l'Europe, mais j'ai changé d'avis quand vous avez pris le pouvoir ». Cette déclaration met en lumière l'impact positif de la nouvelle gouvernance sur la jeunesse, qui voit en elle une source d'espoir et de changement.



L'artiste a exhorté le Président Diomaye Faye, à continuer de travailler pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais et à mettre en œuvre des initiatives concrètes pour soutenir les jeunes du pays. Selon Niankou, les 100 premiers jours de gouvernance ont déjà montré des signes prometteurs, mais il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux attentes de la population.



Ce message de Niankou résonne comme un appel à l'action pour le gouvernement, afin de poursuivre sur la voie des réformes et de l'amélioration des conditions de vie au Sénégal. Leral TV continuera de suivre de près les développements de la gouvernance du Président Diomaye Faye et de relayer les voix de ceux qui s'engagent pour un avenir meilleur.