104eme anniversaire de l'armistice: Le maire de Sakal présent à la commémoration à Malemort, en France

Le maire de Sakal Monsieur Ousmane Sakal DIENG a répondu à l'invitation du maire de Malemort, Monsieur Laurent DARTHOUX, pour assister à la cérémonie de commémoration du 104eme anniversaire de l'armistice et de la fin de la première guerre Mondiale.



Le maire de Malemort a dans son discours remercié le maire de Sakal pour sa visite institutionnelle à Malemort et a affirmé sa volonté d'appuyer et de pérenniser la coopération qui lie les deux communes.

Après la cérémonies, les deux maires ont eu un tête-à-tête pour parler des perspectives .



Le comité de jumelage de Malemort a invité le nouveau maire de Sakal a un déjeuner échanger et à un pot d'amitié. Le maire de Sakal boucle sa visite de trois jours chez les partenaires de la commune de Sakal, Malemort et Argentat.