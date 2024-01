10e journée Ligue 1 pro sénégalaise : Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf calent, Gorée enchaîne Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2024 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe en forme du moment, c’est bien l’Us Gorée qui a enchaîné une troisième victoire de rang lors de la 10e journée. Les Insulaires qui restaient sur deux succès contre Stade de Mbour (2-1) et Jamono Fatick (1-0) ont disposé, dimanche, de l’Us Ouakam sur le score étriqué de 1 à 0. Une performance unique depuis […] L’équipe en forme du moment, c’est bien l’Us Gorée qui a enchaîné une troisième victoire de rang lors de la 10e journée. Les Insulaires qui restaient sur deux succès contre Stade de Mbour (2-1) et Jamono Fatick (1-0) ont disposé, dimanche, de l’Us Ouakam sur le score étriqué de 1 à 0. Une performance unique depuis le début du championnat qui leur permet de titiller le wagon de tête. L’autre performance de cette 10e journée est à mettre à l’actif de la Linguère qui est venue battre (2-1) Diambars qui peine toujours à trouver ses marques. Dakar Sacré-Cœur qui a renoué avec la victoire en disposant de la Linguère, a encore marqué un coup d’arrêt contre Guédiawaye Fc (1-1). C’est le sixième nul de la saison des Sicapois et le septième pour les banlieusards. Le Jaraaf n’a guère fait mieux. Accroché à domicile (2-2) par le Stade de Mbour requinqué par son premier succès de la saison, le club de la Médina a également enregistré son septième nul et rate une occasion de virer pour la première fois en tête du classement. Dans le dur avec deux revers de suite, Génération Foot a freiné l’As Pikine (0-0) dimanche. La Sonacos s’est, quant à elle, offert une deuxième victoire en dominant Jamono Fatick (1-0). Cette 10e journée sera clôturée ce mercredi avec le choc des extrêmes qui opposera le Casa Sports, bon dernier, à Teungueth Fc, rétrogradé à la deuxième place suite au nul de Dakar Sacré-Cœur. Les Rufisquois, toujours invaincus, auront à cœur de s’imposer pour bien démarrer l’année 2024 et conserver son leadership. Les Ziguinchorois seront, sans nul doute, animés de la même ambition pour amorcer un nouveau départ. S. O. FALL JARAAF – STADE DE MBOUR : 2-2 Les Médinois laissent filer la victoire dans les derniers instants Une mauvaise gestion des ultimes instants de la partie a coûté le gain de la victoire au Jaraaf de Dakar, samedi, à l’occasion de son match comptant pour la 10e journée de Ligue 1 face au Stade de Mbour. Une rencontre qui s’est soldée par un score nul (2-2). Après le nul plaisant concédé le week-end précédent contre le leader, Teungueth Fc (1-1), les «Vert-Blanc» retrouvaient, samedi, le Stade de Mbour requinqué par son premier succès obtenu face à la Sonacos au Stade Caroline Faye. Les locaux ne mettront pas beaucoup de temps pour emballer la partie qu’ils ont dominée. Car, à la 10e minute, ils ouvrent le score par Souleymane Cissé sur une passe de Ameth Niang. Ce, suite à une belle relance du défenseur Aliou Souané qui a trouvé, sur le côté gauche, Ousseynou Touré qui voit dans la surface, le passeur. Les Médinois maintiennent la cadence face à une équipe mbouroise qui ne parvenait pas à trouver ses repères. C’est ainsi qu’à la 28e minute, le Jaraaf marque son 2e but. Inversion des rôles cette fois, avec le 1er buteur qui s’est mué en passeur pour Ameth Niang qui, après un contrôle dans la surface, bat le portier mbourois d’un plat du pied. Loin d’être assommés par ces deux réalisations et malgré les agissements du public sur les gradins pour donner de la voix, les visiteurs ne baissent pas les bras. Ils parviennent même à réduire la marque, trois minutes plus tard, par Mame Saër Guèye. Lequel hérite d’une passe de Khadim Babou pour prendre à défaut, la défense médinoise (2-1, 31e mn). À la reprise, les locaux poursuivent leur domination sans parvenir à corser l’addition. Se payant même le luxe de se créer des occasions avec notamment Souleymane Cissé dont la tête trouve le montant droit des buts de Prince Hally Guèye à la 55e minute. Dans la foulée, Amadou Macky Diop voit sa belle détente détournée en corner par le portier mbourois. À la 57e, Khalifa Ababacar Diouf rate l’égalisation pour le Stade de Mbour. Il a mal repris une balle mal renvoyée par le portier du Jaraaf suite à un corner. Une action qui sonne la révolte des visiteurs qui partent de l’avant tout en s’exposant à un retour de leurs vis-à-vis. Qui, après un long siège de leur camp, croyaient avoir fait le break à la 87e par Mam Sheikh Jallow qui a repris un coup franc de Jean Rémi Bocandé. Mais il est pris en flagrant délit de hors-jeu. À défaut alors de marquer et à force de subir les assauts mbourois, les Médinois sont finalement rejoints au score dans les arrêts de jeu. Une réalisation de la tête de Khadim Babou démarqué au point de penalty sur un centre d’un coéquipier venu de la gauche (2-2, 92e). Avec ce résultat, le Jaraaf concède un troisième match nul de suite. Ousseynou POUYE —————– FICHE TECHNIQUE Ligue 1 : 10e journée Samedi 30 décembre 2023 Stade Iba Mar Diop Buts – Jaraaf : Souleymane Cissé (10’) et Ameth Niang (28’) ; Stade de Mbour : Mame Saër Guèye (31’) et Serigne Khadim Babou (93’) Avertissement – Jaraaf : Papa Aboubacar Diop Arbitre : Oumar Sagna, assisté de Jules Coly et Daouda Sow Sandigui, trio de la Cra de Ziguinchor. 4e arbitre : Bara Cissé (Cra de Dakar). LES ÉQUIPES – JARAAF : Cheikh Lô Ndoye – Falilou Fall, Abdoulaye Diédhiou, Aliou Souané, Jean Rémi Bocandé – Ameth Niang, Ousseynou Touré (Cap), Papa Aboubacar Diop, Ababacar Sarr (Abdoulaye Faty 78’) – Amadou Macky Diop (Mam Sheikh Jallow 63’), Souleymane Cissé (Assane Mbodj 89’). Entraîneur : Malick Daf. STADE DE MBOUR : Prince Hally Guèye – Woula Maciré Sané (Cap, Alioune Bâ 67’), Khalifa Ababacar Diouf (Mamadou Lamine Guèye 83’), Amdy Moustapha Fall, Mame Gor Sall – Ameth Diouf, Issa Ndiaye, Mame Saër Guèye, Mamadou Sarr (Mansour Camara 67’) – Djiby Sarr (Baye Djiby Diop 83’), Serigne Khadim Babou. Entraîneur : El Hadj Massamba Cissé. RÉSULTATS Dakar Sacré-Cœur-Guédiawaye Fc : 1-1 ; Diambars-Linguère : 1-2 ; Jaraaf-Stade de Mbour : 2-2 ; As Pikine-Génération Foot : 0-0 ; Sonacos-Jamono Fatick : 1-0 ; Us Gorée-Us Ouakam : 1-0 Mercredi 3 janvier 2024 Stade municipal de Kolda : 16h30 : Casa Sports-Teungueth Fc. RÉSULTATS Dakar Sacré-Cœur – Guédiawaye Fc 1-1 ; Diambars – Linguère 1-2 ; Jaraaf – Stade de Mbour 2-2 ; As Pikine – Génération Foot 0-0 ; Sonacos – Jamono Fatick 1-0 ; Us Gorée – Us Ouakam 1-0. Mercredi 3 janvier 2024 Stade municipal de Kolda à 16h30 : Casa Sports-Teungueth Fc. CLASSEMENT Équipes PTS J G N P BP BC GD 1er Dakar Sacré-Cœur 18 10 4 6 0 12 6 6 2e Teungueth Fc 17 9 4 5 0 8 2 6 3e Jaraaf 16 10 3 7 0 9 4 5 4e As Pikine 16 10 4 4 2 8 6 2 5e Linguère 14 10 3 5 2 6 5 1 6e Guédiawaye Fc 13 10 2 7 1 9 9 0 7e Us Gorée 13 9 3 4 2 7 7 0 8e Ouakam 12 10 3 3 4 7 6 1 9e Stade de Mbour 10 10 1 7 2 7 8 -1 10e Diambars 9 9 2 3 4 8 9 -1 11e Jamono Fatick 9 10 2 3 5 9 11 -2 12e Sonacos 9 9 1 6 2 5 7 -2 13e Génération Foot 9 9 2 3 4 3 9 -6 14e Casa Sports 5 9 1 2 6 5 13 -8 US GORÉE – US OUAKAM (1-0) Ousmane Mbengue délivre les Insulaires Lancé par le coach Moussa Diatta après une heure de jeu, alors que son équipe dominait largement la rencontre sans parvenir à trouver la faille, le capitaine de l’Us Gorée, Ousmane Mbengue, a fait sauter le verrou de l’Us Ouakam et permis aux Insulaires de remporter leur troisième victoire (1-0) cette saison en Ligue 1. C’est une équipe solide et déterminée de l’Us Gorée qui s’est produite au stade Iba Mar Diop, dimanche dernier, dans le cadre de la 10ème journée de la Ligue. Face aux «Requins» de l’Us Ouakam, les Insulaires qui ont dû puiser dans leurs réserves pour venir à bout de leur adversaire n’ont rien lâché pendant 90 minutes. En effet, dès le coup d’envoi de la partie, ils ont commencé à acculer les visiteurs. C’est le latéral gauche Mamadou Diatta qui se signale en premier avec une puissante frappe à ras de terre qui passe à quelques centimètres du but adverse (10e). L’autre grosse frayeur dans le camp de l’Uso dans cette première période est l’œuvre du tonitruant Oumar Bâ, à la 25ème minute de jeu. Son centre dévié par Alfred Gomis échouait sur la barre transversale. Une nette domination donc des hommes de Moussa Diatta qui ont manqué de lucidité dans le dernier geste. Au retour des oranges, les Insulaires repartent sur le même tempo et tentent d’emballer la rencontre. Quelques instants après la reprise, l’avant-centre de l’Us Gorée, Mamadou Diop, se présente seul devant le gardien adverse mais ne trouve pas le cadre. Ousmane Mbengue, capitaine emblématique de cette équipe, effectue son entrée en jeu à la 67ème minute pour apporter son expérience et tenter de forcer la décision. Un choix qui s’avère payant, puisqu’il se mettra aussitôt en évidence. Oublié seul au second poteau, l’ancien joueur du Jaraaf reprend de la tête un centre de Pape Omar Ngalla Ndoye et permet aux siens de prendre l’avantage (1-0, 74’). Les protégés de Moustapha Seck qui auront fait dos rond durant une bonne partie du match ne parviendront pas à se relever. Papa Alioune NDIAYE ———————————– Fiche technique But : Ousmane Mbengue (74’) Avertissements : Us Gorée : Abdoulaye Faye (30’), Mamadou Diatta (77’), El Hadj Adama Ndoye (78’), Ousmane Mbengue (82’) Arbitre : Pape Boubacar Diakhaté (Cra de Saint-Louis), assisté de Moussa Sonko (Cra de Kédougou) et de Bakary Keïta (Cra de Kédougou) LES ÉQUIPES – US GORÉE : Alfred Oukala Gomis – Pape Omar Ngalla Ndoye (cap), Aboubacrine Diouf, Léon Ngomack Ndong, Mamadou Diatta – El Hadj Adama Ndoye, Raphael Ndong (Abdourahmane Diouf 46’), Abdoulaye Faye – Oumar Bâ (Pape Cheikh A. Badiana 89’), Mamadou Diop (Serigne Fallou Sow 89’), Cheikh Abdou Diop (Ousmane Mbengue 67’). Entraîneur : Moussa Diatta. US OUAKAM : Mansour Dieng – Alfred Gomis, Fadiouf Ndiaye (cap), Mamadou Sylla, Demba Seck, Mamadou Béne Coly (Seydina M. Laye Diagne 81’) – Samba Toucouleur Seck (Idrissa Mbaye 81’), Christian Pascal Diatta, Ndéné Cissé (Maguette Diop 69’) – Abdoul Aziz Cissé, Souleymane Coly. Entraîneur : Moustapha Seck.



Source : Source : https://lesoleil.sn/10e-journee-ligue-1-pro-senega...

Accueil Envoyer à un ami Partager